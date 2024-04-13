Агент Черных: «Гатиятулин возвращается из североамериканского турне в конце апреля. После этого будет встреча с «Ак Барсом»

Агент Александр Черных высказался о ситуации вокруг тренера Анвара Гатиятулина.

– В конце апреля Гатиятулин возвращается из своего североамериканского турне, в рамках которого он общается с разными командами . После этого будет встреча с «Ак Барсом» и будем уже разговаривать.

– В « » есть серьезный интерес к ?

– Интерес к нему есть. Возможно, что там еще с кем-то из тренеров ведут переговоры, – сказал хоккейный агент .

Гатиятулин уехал на стажировку в «Ванкувер». Он, скорее всего, возглавит «Ак Барс» по возвращении («Матч ТВ»)