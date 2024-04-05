Кожевников о Гатиятулине и «Сибири»: «Сначала согласился, потом отказался. Что здесь такого? Это его право!»

Александр Кожевников высказался о ситуации вокруг тренера Анвара Гатиятулина.

29 марта « » объявила, что достигла договоренности о подписании контракта с . Сегодня клуб сообщил о возобновлении поисков нового главного тренера: «Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт».

Ранее появилась информация о том, что Гатиятулин возглавит « ».

– Ну и что? Дал согласие, ищет лучше себе условия. Что здесь такого? Сначала согласился, потом отказался. Что такого произошло?

Если они объявили, значит, его не устраивает. Что из этого? Такого разве не бывает? Ну, дал согласие, потом отказался, посчитал, что это неправильно все, посоветовался дома с семьей. Кто знает, что произошло. Ничего здесь такого нет. Работа идет.

– Увидим ли мы его теперь в «Ак Барсе», где ему могут предложить условия лучше?

– Я то что могу сказать? Ну, увидим в «Ак Барсе». Может быть, условия там лучше. Вот вы сами отвечаете на свой вопрос, чего меня-то спрашиваете?

И что? Вопрос в том, что тут произошло? Не в сезоне же произошло, а перед сезоном. Это его право! Ну, спросите, кто огласке это предает. Они же предают это огласке, – сказал двукратный олимпийский чемпион .