Ротенберг о региональных федерациях: «Могут ворота футбольные поставить, играть поперек. Но это иллюзия, что мы так развиваем детей. Тот же Месси с детства играл на большом поле, и в «Барселоне» вырос в мастера»
Роман Ротенберг высказался о том, что региональные федерации не подчиняются ФХР.
– Никак нельзя сделать, чтобы региональные федерации были подконтрольными ФХР?
– Пока никак. Это юридически невозможно. Поэтому мы и вносим предложения, чтобы эту ситуацию изменить.
Региональные федерации даже правила могут менять, как хотят – ворота футбольные поставят или на льду будут мячиком играть. Потому что Международной федерации хоккея они не подчиняются тоже.
Всегда найдутся люди, которые скажут: «Давайте играть в хоккей поперек [площадки], как случилось в Москве». Но это иллюзия, что мы так развиваем детей.
Тот же Лео Месси с детства играл на большом футбольном поле, и в «Барселоне» вырос в выдающегося мастера. А на «носовом платке» он научился всех накручивать на тренировках, и это была часть занятий.
ФХР должна на это влиять, потому что мы отвечаем за развитие хоккея в стране. И от единого стандарта зависит как будут развиваться в спорте наши дети, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует»
https://www.youtube.com/watch?v=6Fv0aeq2J1U&t=289s
Футбол - вот что должно стать новой весной в его тренерской набережной.
Начать с малого - питерский Зенит.
А потом можно и новую сборную - Футбля-25.