Ротенберг о региональных федерациях: «Могут ворота футбольные поставить, играть поперек. Но это иллюзия, что мы так развиваем детей. Тот же Месси с детства играл на большом поле, и в «Барселоне» вырос в мастера»

Теги СКА ФХР ИИХФ Барселона Лионель Месси КХЛ Роман Ротенберг правила детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что региональные федерации не подчиняются ФХР.

– Никак нельзя сделать, чтобы региональные федерации были подконтрольными ФХР?

– Пока никак. Это юридически невозможно. Поэтому мы и вносим предложения, чтобы эту ситуацию изменить.

Региональные федерации даже правила могут менять, как хотят – ворота футбольные поставят или на льду будут мячиком играть. Потому что Международной федерации хоккея они не подчиняются тоже.

Всегда найдутся люди, которые скажут: «Давайте играть в хоккей поперек [площадки], как случилось в Москве». Но это иллюзия, что мы так развиваем детей.

Тот же Лео Месси с детства играл на большом футбольном поле, и в «Барселоне» вырос в выдающегося мастера. А на «носовом платке» он научился всех накручивать на тренировках, и это была часть занятий.

ФХР должна на это влиять, потому что мы отвечаем за развитие хоккея в стране. И от единого стандарта зависит как будут развиваться в спорте наши дети, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «В регионах играют по разным правилам. Это цирк! О каком развитии хоккея можно говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует»

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35 комментариев
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Ротенберг добрался до детского хоккея(((😥😥😥
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Сегодня день Ротенберга на спортсе. Давно после второго раунда не было столько массовой выдачи от него.
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Так а кто, где и как правила вопиющим образом поменял? В чем проблема то? Что ромкин сын поперек площадки пару раз сыграл? Из-за этого теперь конституцию переписывать?
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Роман золотую жилу почувствовал, я думаю. в ближайшие годы будут бабки пилить на детском спорте.
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Ну сколько этот бред ещё будет продолжаться?
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У тебя есть педагогическое образование чтобы рассуждать на эту тему? Рома, ну как тебе об’яснить, что деньги и власть это ещё не все? В большинстве вопросов спорта ты просто ноль,лузер,неудачник. Странно, что ты вообще пролез в хоккей.
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Ответ Роман Головешкин
Ротенберг добрался до детского хоккея(((😥😥😥
Так он из него никак и не выберется.
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есть велосипеды детские а есть взрослые, так же и клюшки и экипировка, а еще есть детские горшки , потому что до унитаза у них еще писюн не вырос, может так понятнее великому реформатору хоккея станет?
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первый же запрос "Месси в детстве" выдал видео, где юный Лео носится на обыкновенной детской площадке, а не на стадионе Бернабеу...
https://www.youtube.com/watch?v=6Fv0aeq2J1U&t=289s
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Ответ chatone gpt0ne
первый же запрос "Месси в детстве" выдал видео, где юный Лео носится на обыкновенной детской площадке, а не на стадионе Бернабеу... https://www.youtube.com/watch?v=6Fv0aeq2J1U&t=289s
Где-то читал, что в Барселоне размеры площадки увеличиваются с возрастом детей. Просто у кого-то выходные пораньше начались.
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Ответ chatone gpt0ne
первый же запрос "Месси в детстве" выдал видео, где юный Лео носится на обыкновенной детской площадке, а не на стадионе Бернабеу... https://www.youtube.com/watch?v=6Fv0aeq2J1U&t=289s
Ну привык человек "авторитетно" говорить, о том, в чем не разбирается. А его свита ему поддакивает, создаёт для него иллюзию умного человека
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Сегодня день Ротенберга на спортсе. Давно после второго раунда не было столько массовой выдачи от него.
Спортс копил, чтобы нас порадовать в день космонавтики))))
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Сегодня день Ротенберга на спортсе. Давно после второго раунда не было столько массовой выдачи от него.
День космонавта же - по ноздрям задулся и полетел философствовать😂😁😇
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Чего? Он вообще понимает что говорит? Видел рост 7 летнего вратаря и размер больших ворот? Или дистанцию, которую надо пробежать на большом поле маленькому ребёнку. Чисто физически, невозможно, чтобы они играли на большом поле
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ему бы посмотреть как играют дети 10 лет на большом поле. можно 2 минуты просто покататься, а до Шайбы не добраться
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Уже не смешно
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Смотрю после днюшки Рома не может остановиться. Вещает и вещает, видимо хочет мой рекорд побить))
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Надо признать - Роман Ротенберг давно перерос хоккей.
Футбол - вот что должно стать новой весной в его тренерской набережной.
Начать с малого - питерский Зенит.
А потом можно и новую сборную - Футбля-25.
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этот ##### появился на футбольной ветке только из за упоминания Месси ?
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Спортс, ну пощадите! Хотя бы весну и лето без этого прожить можно же...
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жаль что уже существует произведение " Записки сумасшедшего " цитаты РР больше подходят для этого
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Великий революционер 😅
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Форум что-ли в Кащенко проходил?
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а Роналдиньо играл босым на пляже и мастер он каких единицы , и вообще феномен Бразильского футбола раньше был от того что они босыми играли т к из за бедности бутсы купить не все могли и от этого у них голеностопы развивались ну и техника соответственно
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Похоже и в футбол решил двинуть...
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