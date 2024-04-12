Ротенберг о том, что МХЛ еще не объявила даты финала плей-офф: «Это непрофессионально. В «СКА-1946» серьезные игроки, штаб. Почему такое отношение к клубу?»

Роман Ротенберг высказался о том, что МХЛ еще не объявила даты финала плей-офф.

В финале Кубка Харламова «СКА-1946» сыграет с « ». Точные даты проведения решающей серии плей-офф Olimpbet МХЛ будут объявлены после определения дат финала Кубка Гагарина.

– Не беспокоит, что никак не могут даты финала МХЛ обозначить? Не мешает с учетом того, что вы проводите крупную программу к этому событию – матч-дэй?

– Это на самом деле непрофессионально, так как тренерскому штабу очень тяжело в первую очередь выстроить тренировочный процесс подготовки к финалу. Ребята, тренерский штаб работали весь год, чтобы выйти в финал. Ежедневно.

Да, мы максимально помогаем команде как можем. Но дальше мы смотрим на логистику. « » летает обычными самолетами. Как им бронировать билеты на самолет в Ярославль? Каким образом? Нет ответа. Каким образом гостиницу бронировать? Нет ответа.

Конечно, в любой ситуации мы будем искать решение. У любой проблемы есть решение. Но это же недопустимо и непрофессионально. В команде собраны серьезные игроки, серьезный тренерский штаб. Почему такое отношение к команде, клубу? – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.