Ротенберг о том, что МХЛ еще не объявила даты финала плей-офф: «Это непрофессионально. В «СКА-1946» серьезные игроки, штаб. Почему такое отношение к клубу?»
Роман Ротенберг высказался о том, что МХЛ еще не объявила даты финала плей-офф.
В финале Кубка Харламова «СКА-1946» сыграет с «Локо». Точные даты проведения решающей серии плей-офф Olimpbet МХЛ будут объявлены после определения дат финала Кубка Гагарина.
– Не беспокоит, что никак не могут даты финала МХЛ обозначить? Не мешает с учетом того, что вы проводите крупную программу к этому событию – матч-дэй?
– Это на самом деле непрофессионально, так как тренерскому штабу очень тяжело в первую очередь выстроить тренировочный процесс подготовки к финалу. Ребята, тренерский штаб работали весь год, чтобы выйти в финал. Ежедневно.
Да, мы максимально помогаем команде как можем. Но дальше мы смотрим на логистику. «СКА-1946» летает обычными самолетами. Как им бронировать билеты на самолет в Ярославль? Каким образом? Нет ответа. Каким образом гостиницу бронировать? Нет ответа.
Конечно, в любой ситуации мы будем искать решение. У любой проблемы есть решение. Но это же недопустимо и непрофессионально. В команде собраны серьезные игроки, серьезный тренерский штаб. Почему такое отношение к команде, клубу? – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
А вообще странно, даты финалов ещё перед началом чемпионатов известны. Нафига их менять?
Москвошвей) "(с)- Собачье сердце
Я ничего не упустил в содержании???)