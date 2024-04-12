Ротенберг о том, что МХЛ еще не объявила даты финала плей-офф: «Это непрофессионально. В «СКА-1946» серьезные игроки, штаб. Почему такое отношение к клубу?»

Теги СКА КХЛ МХЛ СКА-1946 Локо Кубок Харламова Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что МХЛ еще не объявила даты финала плей-офф.

В финале Кубка Харламова «СКА-1946» сыграет с «Локо». Точные даты проведения решающей серии плей-офф Olimpbet МХЛ будут объявлены после определения дат финала Кубка Гагарина.

– Не беспокоит, что никак не могут даты финала МХЛ обозначить? Не мешает с учетом того, что вы проводите крупную программу к этому событию – матч-дэй?

– Это на самом деле непрофессионально, так как тренерскому штабу очень тяжело в первую очередь выстроить тренировочный процесс подготовки к финалу. Ребята, тренерский штаб работали весь год, чтобы выйти в финал. Ежедневно.

Да, мы максимально помогаем команде как можем. Но дальше мы смотрим на логистику. «СКА-1946» летает обычными самолетами. Как им бронировать билеты на самолет в Ярославль? Каким образом? Нет ответа. Каким образом гостиницу бронировать? Нет ответа.

Конечно, в любой ситуации мы будем искать решение. У любой проблемы есть решение. Но это же недопустимо и непрофессионально. В команде собраны серьезные игроки, серьезный тренерский штаб. Почему такое отношение к команде, клубу? – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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19 комментариев
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Это заговор, однозначно. Причем только против Питера, в Локо то уже знают когда финал и спокойно готовятся.
А вообще странно, даты финалов ещё перед началом чемпионатов известны. Нафига их менять?
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Ну что за страна, сколько лет уже гнобят самобытный питер.
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Ветераны писали кому нить или молодёжка их не волнует?
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Ну ты же вице-президент ФХР, реши вопрос, какие проблемы? Хватит уже стонать. Провалил сезон, как последний фраер, но и здесь пытаешься что-то выудить. Потом ветераны удивляются, а почему народ не любит СКА и Ротенберга. Вот поэтому, стонете, ноете постоянно, пишете какие-то письма. Пытаетесь доказать свою значимость где угодно, только не на льду. Убогие людишки.
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Если бы финалистом КХЛ был СКА и они бы ждали соперника, то ты бы молчал в тряпочку. А тут раскудахтался.
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Колхоз, чё )) Сами вывесили календарь с точными датами всех игр плей-офф, в том числе и финала (с 16 по 28 апреля). А сейчас говорят, что мы ещё не знаем точных дат )) Там один матч попадается на пересечении с КХЛ в Ярике - ну подвинут пораньше. Вот проблему нашли )
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"Самолет, непрофессионально, тренерский штаб, работать, ребята, подготовка к финалу, тренировочный процесс, штаб, логистика, у любой проблемы есть решение, каким образом- нет ответа, каким образом- нет ответа, недопустимо и непрофессионально !!!!!)))))) Абырвагл)
Москвошвей) "(с)- Собачье сердце
Я ничего не упустил в содержании???)
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Ну ты -то у нас профессионал конечно)
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Доколе, доколе это будет продолжаться! Ведь все знают что в Локо летают необычными самолетами, у них не бывает самолетных ног, у них забронированы номера в Питере на год вперед, им не важна толщина льда, им не требуется особое судейство. Но все это необходимо командам под отеческим крылом Романа, когда уже люди поймут, здесь ̶к̶л̶и̶н̶и̶ч̶е̶с̶к̶и̶й̶ , то есть, особый случай!
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Ответ Snow11
"Самолет, непрофессионально, тренерский штаб, работать, ребята, подготовка к финалу, тренировочный процесс, штаб, логистика, у любой проблемы есть решение, каким образом- нет ответа, каким образом- нет ответа, недопустимо и непрофессионально !!!!!)))))) Абырвагл) Москвошвей) "(с)- Собачье сердце Я ничего не упустил в содержании???)
"случилось"черт побери" пропустил!😉
+2
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Что-то в ленте передоз Ротенберга. Один Ротен и усатый Стас. Надо бы их забанить дня на 3
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Не ну это капец. Я от этого персонажа покруче Кожевникова забухаю.
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Они что по каждому поводу будут ныть?
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