Спортдиректор «Динамо»: «Увеличение лимита позволит расширить круг поиска игроков и, возможно, немного сбить цену. Рассматриваем усиление на все позиции»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо лимит на легионеров ТАСС Хоккей

Алексей Сопин высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Увеличение лимита позволит немного расширить круг поиска хоккеистов на проблемные позиции и, возможно, сбить немного цену.

Рассматриваем усиление на все позиции», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

В составе «Динамо» сейчас три иностранца: канадские нападающие Седрик Пакетт, Эрик О′Делл и Джордан Уил.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
И топ-вратарь (если есть задача выиграть Кубок).
Ага, ну если Билялов придет, я не расстроюсь
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий