Спортдиректор «Динамо»: «Увеличение лимита позволит расширить круг поиска игроков и, возможно, немного сбить цену. Рассматриваем усиление на все позиции»

Алексей Сопин высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Увеличение лимита позволит немного расширить круг поиска хоккеистов на проблемные позиции и, возможно, сбить немного цену.

Рассматриваем усиление на все позиции», – сказал спортивный директор «Динамо» .

В составе « » сейчас три иностранца: канадские нападающие Седрик Пакетт, Эрик О′Делл и Джордан Уил.