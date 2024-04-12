Мышкин о КХЛ: «Хоккей стал проще и агрессивней, все идут на ворота. Вратари – жертвы такого стиля, беречь их некому, кроме судей»

Владимир Мышкин считает, что в современном хоккее вратари нуждаются в защите.

– Посмотрите, сколько травм в плей-офф КХЛ именно у вратарей – Фукале, наш , в прессе писали, что на уколах играли Самонов и , ну и так далее по списку.

– Случайность?

– Я так не считаю. Хоккей в после уменьшения площадок стал проще и агрессивней, все идет и все идут на ворота. Это раньше хоккей у нас был игрой, а сегодня – «раскопки». Любимый глагол наших игроков и журналистов – «копать». В принципе это тенденция современного хоккея.

Жертвами такого стиля становятся голкиперы. По идее им нужно следить за шайбой, но как ее увидеть, если к тебе на пятак приезжает толпа с клюшками наперевес и все тебя атакуют? В итоге приходится выдерживать и силовую борьбу, отсюда, кстати, и новые требования к вратарским габаритам.

Кстати, похожая картина и в МХЛ. В последнем матче «Белых Медведей» и СКА-1946 видел, как на шампур брали вратаря Мойсевича, хотя этот талантливый парень – под два метра. Что уж говорить о маленьких голкиперах.

– То есть травма – закономерна?

– Видимо, да. Шалунов атаковал его не умышленно, но это как минимум две минуты, контакт во вратарской площадке.

Вообще я вам скажу, что в современном хоккее беречь вратарей некому. Остаются только судьи. С их стороны нашему хоккею и нашему вратарскому корпусу нужна предельно профессиональная работа. Необходимо садиться и обсуждать, какими должны быть правила для взаимодействия полевых игроков с голкиперами.

Если этот момент судьи упустят, то наш хоккей остановится в своем развитии и многое потеряет. Как в полуфинале «Локомотив» – « », когда одно столкновение, по сути, решило исход целой серии. Для меня очевидно, что во вратарской площади не должно быть столько грязи! – считает бывший вратарь сборной СССР.