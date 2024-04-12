Мышкин о КХЛ: «Хоккей стал проще и агрессивней, все идут на ворота. Вратари – жертвы такого стиля, беречь их некому, кроме судей»

Теги СКА Трактор травмы судьи Владимир Мышкин КХЛ МХЛ Кубок Гагарина Динамо Никита Серебряков Зак Фукале Илья Коновалов тактика Павел Мойсевич Хоккей

Владимир Мышкин считает, что в современном хоккее вратари нуждаются в защите.

– Посмотрите, сколько травм в плей-офф КХЛ именно у вратарей – Фукале, наш Коновалов, в прессе писали, что на уколах играли Самонов и Серебряков, ну и так далее по списку.

– Случайность?

– Я так не считаю. Хоккей в КХЛ после уменьшения площадок стал проще и агрессивней, все идет и все идут на ворота. Это раньше хоккей у нас был игрой, а сегодня – «раскопки». Любимый глагол наших игроков и журналистов – «копать». В принципе это тенденция современного хоккея.

Жертвами такого стиля становятся голкиперы. По идее им нужно следить за шайбой, но как ее увидеть, если к тебе на пятак приезжает толпа с клюшками наперевес и все тебя атакуют? В итоге приходится выдерживать и силовую борьбу, отсюда, кстати, и новые требования к вратарским габаритам.

Кстати, похожая картина и в МХЛ. В последнем матче «Белых Медведей» и СКА-1946 видел, как на шампур брали вратаря Мойсевича, хотя этот талантливый парень – под два метра. Что уж говорить о маленьких голкиперах. 

– То есть травма Фукале – закономерна?

– Видимо, да. Шалунов атаковал его не умышленно, но это как минимум две минуты, контакт во вратарской площадке. 

Вообще я вам скажу, что в современном хоккее беречь вратарей некому. Остаются только судьи. С их стороны нашему хоккею и нашему вратарскому корпусу нужна предельно профессиональная работа. Необходимо садиться и обсуждать, какими должны быть правила для взаимодействия полевых игроков с голкиперами.

Если этот момент судьи упустят, то наш хоккей остановится в своем развитии и многое потеряет. Как в полуфинале «Локомотив» – «Трактор», когда одно столкновение, по сути, решило исход целой серии. Для меня очевидно, что во вратарской площади не должно быть столько грязи! – считает бывший вратарь сборной СССР.

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5 комментариев
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А полевых кто беречь будет? Их вообще постоянно бьют и толкают, не пора ли прекратить это бескультурье!
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А защитники которые толкают форвардов на своих вратарей?
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Да не во вратарской Шалунов въехал. Наденьте очки, уважаемый Владимир.
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Хоккей стал продажей и циничней, вы это хотели сказать.
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Хороший вратарь сам кого хош защитит, а плохих нам не надо.
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