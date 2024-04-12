Генменеджер «Трактора» о Тертышном: «Он был интересен «Северстали». На флажке дедлайна начали переговоры, договориться не успели»
Генменеджер «Трактора» рассказал, почему не обменял Тертышного в «Северсталь».
– Прокомментируйте возможный запрет на обмен Никиты Тертышного на Никиту Коростелева.
– Запрета не было. Кто сказал, что был запрет? Мы перед дедлайном связывались с «Северсталью», им был интересен Никита Тертышный. У «Северстали» нам был интересен Никита Коростелев. Это было на самом флажке дедлайна.
Череповчане искали, кем они могут усилиться. Тертышный не всегда попадал в состав по спортивным причинам. На флажке дедлайна мы начали переговоры. Мы просто не успели договориться, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Тертышный набрал 11 (6+5) очков в 34 матчах регулярного чемпионата-2023/24. Нападающий не играл в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.