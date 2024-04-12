Генменеджер «Трактора» о Тертышном: «Он был интересен «Северстали». На флажке дедлайна начали переговоры, договориться не успели»

Теги Северсталь Трактор возможные переходы Алексей Волков КХЛ Никита Коростелев Никита Тертышный Хоккей

Генменеджер «Трактора» рассказал, почему не обменял Тертышного в «Северсталь».

– Прокомментируйте возможный запрет на обмен Никиты Тертышного на Никиту Коростелева.

– Запрета не было. Кто сказал, что был запрет? Мы перед дедлайном связывались с «Северсталью», им был интересен Никита Тертышный. У «Северстали» нам был интересен Никита Коростелев. Это было на самом флажке дедлайна.

Череповчане искали, кем они могут усилиться. Тертышный не всегда попадал в состав по спортивным причинам. На флажке дедлайна мы начали переговоры. Мы просто не успели договориться, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Тертышный набрал 11 (6+5) очков в 34 матчах регулярного чемпионата-2023/24. Нападающий не играл в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

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