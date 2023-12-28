Алексей Заварухин о 3:0 с «Сибирью»: «Трактор» провел один из лучших матчей в сезоне. Сыграли по заданию, солидно»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги игры с «Сибирью».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 3:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Наша команда провела один из лучших матчей в этом сезоне. Конечно, были хорошие игры, но сегодня все линии сработали отлично. Сыграли по заданию, солидно, на это хотел бы обратить внимание.

прошлую игру сыграл очень плохо, пропустил три гола, поэтому мы его не поставили (смеется). Ткачев и болеют. Родуолда мы, скорее всего, увидим в следующем году. С командой его пока нет. Тертышный – игрок « ». Может, какие-то слухи о новом клубе были, но он с нами.

сыграл отлично. Команда сыграла на ноль. Грубых ошибок он не совершал. Теперь он игрок «Трактора», мы ему пожелали, чтобы он быстрее влился в наш коллектив. Парень позитивный, нам он только прибавит мощности и уверенности. Будет ли играть в большинстве, зависит от него», – сказал .