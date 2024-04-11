Агент Тертышного: «В «Тракторе» будут искать главного тренера, насколько я знаю. Никите надо поменять обстановку, обсуждаем варианты обмена»

Теги Трактор возможные переходы Алексей Заварухин КХЛ Александр Черных Никита Тертышный Хоккей

Александр Черных предположил, что в «Тракторе» заменят главного тренера.

Челябинский клуб под руководством Алексея Заварухина дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.

Никита Тертышный в 34 матчах нынешнего сезона набрал 9 (5+4) очков. В плей-офф 25-летний россиянин не играл.

– Мы общались с «Трактором», и руководство понимает, что, вероятно, Никита не вписывается в систему.

Хотя, насколько я знаю, в клубе будут искать главного тренера. Сейчас мы обсуждаем различные варианты обмена Тертышного.

– А есть вариант, что Тертышный останется в «Тракторе»?

– Если придет другой тренер. Хотя он вначале обрадовался назначению Алексея Заварухина: «Это мой тренер, который мне всегда доверял».

Но все вышло наоборот. Думаю, Никите в любом случае надо поменять обстановку, – сказал представитель игрока Александр Черных.

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4 комментария
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серьезно ? все таки заварухину не доверяют ? и кого ? иностраннца ? ну нееееее знаааааююююю, такой себе вариант
+3
0
+3
Тертышный только себе претензии может предъявлять. Когда он позицию теряет и из-за него 1х1 с вратарём игроки соперников выходят, это самое малое, что бросается в глаза.
+2
0
+2
Лучше Волкова с Савиным на мороз.
+1
-1
0
Ку-ку что ли ?😎
0
0
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