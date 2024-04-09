Андрей Назаров: «В Кубке Гагарина все зависит не от арбитров, а от игры вратарей. Судейские ошибки влияют на исход матча, но не серии»

Теги судьи Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о перекрестной системе в плей-офф-2024.

«Плей-офф, на мой взгляд, получается необычным и по-своему интересным. Впервые мы видим перекрестную систему, она уже приносит свои плоды, это здорово. Наконец-то появилось какое-то разнообразие.

Что еще бросается в глаза? То, что в Кубке Гагарина все зависит не от судей, а от игры вратарей. Конечно, судейские ошибки случаются и влияют на исход матча, но не серии. Все мы люди, и все ошибаемся, от этого никуда не деться. Когда у тебя слабые вратарские позиции, то сразу пиши пропало.

Конечно, немного расстроили московские команды, на большой хоккей в Москве уже не походишь. Зато в столице открывается сезон шашлыков, так что будет чем заняться в свободное время. Главное, вести себя аккуратно с огнем, потому что матушка природа в последнее время просит нас пройти через много испытаний», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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9 комментариев
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Есть доля правды в его словах в кое то веки что то путное из его уст вышло а не лизоблюдство сплошное
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А ведь он прав, черт побери, в этот раз!
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От вратарей, ну это не открытие. Вроде даже принято говорить, кубки выигрывает защита. Взять те же два проигранных матча "Автомобилиста" магнитогорцам; две ошибки оборонцев - и два определяющих в конце концов результата не в их пользу.
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Спасибо Кэп
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Это идёт в противовес линии Ротенберга по созданию ручного судейского корпуса. Андрей?! То есть ты за настоящий хоккей, а не за порнографию?
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Вот я всегда цитировал слова Назарова и повторю.....КГ возьмет та команда у которой лучше вратарь...это истина
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Наз пошел против Ротена
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