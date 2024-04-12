Берлев может перейти из «Адмирала» в «Торпедо». У 30-летнего форварда 28 (11+17) очков за 62 игры в сезоне (Михаил Зислис)
Антон Берлев может перейти из «Адмирала» в «Торпедо».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Торпедо» заинтересовано в нападающем «Адмирала» Антоне Берлеве. Шансы на этот переход оценю как серьезные», – написал инсайдер.
В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 62 матча за «Адмирал» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 28 (11+17) очков.
Срок соглашения игрока с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.