Плющев о неудачах СКА в плей-офф: «Не обязательно бежать на всех, как буденовцы с шашкой наголо. Руководители должны разбираться в хоккее, чтобы задавать вопросы тренеру»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал неудачные выступления СКА в плей-офф КХЛ.

Команда Романа Ротенберга проиграла серию второго раунда плей-офф «Автомобилисту» со счетом 1-4.

СКА не становился обладателем Кубка Гагарина с 2017 года.

– Допустим, вы – руководитель большого клуба, как СКА. Ваша команда достаточно успешно выступает в чемпионате, но регулярно проигрывает в плей-офф на ранних стадиях. Какие вопросы у вас возникли бы к главному тренеру?

– Я бы эти вопросы задавал не после плей-офф, а гораздо раньше. Ведь были заметны все моменты, которые требовалось решать еще по ходу сезона. Но, вероятно, тогда вопросов никто не задавал, и тренер на них не отвечал. А когда уже петух клюнул, никто не мог понять, что произошло.

Получается, не задавали, не задавали вопросов, а потом бах – и 0:7 в плей-офф.

Чтобы руководители могли задавать вопросы, они должны профессионально разбираться в хоккее, понимать, что тренер делает хорошо. Если нет – давайте что-то менять. В плей-офф уже не до того – цейтнот, матчи через день.

– Конкретизирую, почему у СКА с 2017 года не идут дела именно в плей-офф?

– Нельзя одну и ту же тактическую схему использовать всегда, со всеми соперниками. С кем-то это прокатывает, с кем-то – не очень. Под нее, когда она уже на зубах навязнет, начнут подстраиваться. Грамотный тренер наверняка найдет возможность ее как-то нейтрализовать.

В гладком календаре все растягивается на какой-то длительный период, вроде все хорошо. А плей-офф – это кубок, проиграл – вылетел. Здесь уже идет ударный, жесткий метод.

– И ты не имеешь права проводить все матчи в одном ключе?

– Да. Кто-то говорил: нам западло играть от обороны. Да не от обороны, а в активный хоккей, понимая, что твои ворота тоже далеко не на замке. Ведь когда защитники возятся с шайбой за чужими воротами, это неправильно. Они могут поучаствовать в атаке, бросить, но нужно помнить, если они действуют как нападающие, то сзади сразу появляется дырочка.

Хорошо, что в СКА есть защитники атакующие, много забивающие. Но посмотрите статистику, сколько пропускается голов при их потерях. Поэтому надо пластично подходить к матчам с разными соперниками.

Все команды действуют в разных ключах: «Трактор» в одном, «Автомобилист» – в другом, «Локомотив» – в третьем. К каждому надо знать подходы и лазейки. Не обязательно бежать на всех, как буденовцы с шашкой наголо, стараясь порубать одним темпом.

Отсутствие тактической гибкости – один из факторов проигрыша СКА, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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10 комментариев
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Так ведь Рома и есть руководитель. Если руководитель не разбирается в хоккее, значит тренер тоже не разбирается.
Да ещё получается, что он сам себе вопросы задаёт.
Интересно, какие ответы он получает?
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Не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять что Рома Ротенберг является некомпетентным тренером. Всю работу за него делает штаб.
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Скоро РР, вместе с Медведевым будут говорить, что Плющев не разбирается в хоккее.)))
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Главный фактор - отсутствие тренера.
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Когда человек упрям и находиться к тому же на должности хоть в спорте ,хоть на производстве ,он не признаёт своих ошибок, у него всегда виновато окружение , он не любит правильных советов от других ! Так что пусть Главтренер Ска продолжает и в следующем сезоне руководить командой ,как считает нужным -то есть в "правильном " направлении !
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Плющев сегодня удивляет, в хорошем смысле слова.
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Вот именно, руководители должны разбираться в хоккее, чтобы вовремя задавать необходимые вопросы. А разве Медведев разбирается в хоккее? С чего вдруг? Ну ползает там по площадке с такими же как он, на этом все его разбирательство заканчивается. Даже если кто-то сформирует за него правильный вопрос, Ротенберг хрен на него ответит, потому что тоже не разбирается в хоккее.
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В первую очередь-тренер должен разбираться в хоккее, а не полагаться на 100℅ на свой админресурс.
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Чтобы руководители могли задавать вопросы, они должны профессионально разбираться в хоккее, понимать, что тренер делает хорошо.
А когда руководитель стал тренером, то ему приходиться самому себе вопросы задавать...смешно...
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Пусть все остается так как есть! Веселее смотреть будет😉
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