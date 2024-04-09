Плющев о «Тракторе» и 0-4: «Безыдейная игра, тренерской работы не было. Еще одна проблема – судейство, травма Фукале надломила команду»

Владимир Плющев назвал причины вылета «Трактора» из плей-офф.

Челябинский клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (0-4, 0:3 в четвертом матче).

– Знаете, в четвертом матче мне было просто жаль болельщиков Челябинска, казалось, что их команда заранее сдалась. Тут даже комментировать нечего – «Трактор» выглядел деморализованным, клуб словно бы хотел сэкономить и больше не ехать в Ярославль.

Нельзя так уходить на каникулы. Клякса на всем челябинском сезоне!

– В чем причины челябинских 0-4?

– Команда оказалась не готова к серии. Можно сколько угодно сетовать на вялотекущий стиль игры « », но у этой команды хотя бы есть свое лицо и своя игровая система.

« » в полуфинале этим похвастаться не мог. Безыдейная игра, зажглись – погасли, собрались – рассыпались. Не было тренерской работы: лавка – на одной волне, игроки – на другой. Это надломило команду.

Как и еще одна большая челябинская проблема – судейство.

– О чем речь?

– В первом же матче серии команду, как оказалось, надломила травма вратаря Фукале. Там был явный контакт голкипера с , не важно, умышленный или нет, но это две минуты за атаку на вратаря.

Беда «Трактора» в том, что эмоционально эту судейскую ошибку он не смог отпустить, отсутствие команду придавило и в игровом плане, и в психологическом.

Кстати, и в третьем матче серии против Челябинска сработали судьи – уже не главные, а лайнсмены. Когда «Локомотив» забивал победный гол, там был явный проброс. Лайнсмен его не заметил, развел руки в стороны – и пошла голевая атака Иванова. Грубая ошибка! По правилам главные судьи ее исправить уже не могли, такие моменты не просматриваются, – сказал заслуженный тренер России и бывший руководитель судейского корпуса .

Скандал с травмой вратаря не скрыл проблемы «Трактора» – против «Локомотива» не было шансов