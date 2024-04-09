Плющев о «Тракторе» и 0-4: «Безыдейная игра, тренерской работы не было. Еще одна проблема – судейство, травма Фукале надломила команду»
Владимир Плющев назвал причины вылета «Трактора» из плей-офф.
Челябинский клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (0-4, 0:3 в четвертом матче).
– Знаете, в четвертом матче мне было просто жаль болельщиков Челябинска, казалось, что их команда заранее сдалась. Тут даже комментировать нечего – «Трактор» выглядел деморализованным, клуб словно бы хотел сэкономить и больше не ехать в Ярославль.
Нельзя так уходить на каникулы. Клякса на всем челябинском сезоне!
– В чем причины челябинских 0-4?
– Команда оказалась не готова к серии. Можно сколько угодно сетовать на вялотекущий стиль игры «Локомотива», но у этой команды хотя бы есть свое лицо и своя игровая система.
«Трактор» в полуфинале этим похвастаться не мог. Безыдейная игра, зажглись – погасли, собрались – рассыпались. Не было тренерской работы: лавка – на одной волне, игроки – на другой. Это надломило команду.
Как и еще одна большая челябинская проблема – судейство.
– О чем речь?
– В первом же матче серии команду, как оказалось, надломила травма вратаря Фукале. Там был явный контакт голкипера с Шалуновым, не важно, умышленный или нет, но это две минуты за атаку на вратаря.
Беда «Трактора» в том, что эмоционально эту судейскую ошибку он не смог отпустить, отсутствие Фукале команду придавило и в игровом плане, и в психологическом.
Кстати, и в третьем матче серии против Челябинска сработали судьи – уже не главные, а лайнсмены. Когда «Локомотив» забивал победный гол, там был явный проброс. Лайнсмен его не заметил, развел руки в стороны – и пошла голевая атака Иванова. Грубая ошибка! По правилам главные судьи ее исправить уже не могли, такие моменты не просматриваются, – сказал заслуженный тренер России и бывший руководитель судейского корпуса КХЛ.
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Ну а на счет штрафа шолунову бред конечно полный, он упал не спецально, какая же это атака, но можно было и дать две, это ничего в плане психологии бы не изменило, зачем вообще вспоминать про какуято ошибку.
В целом расстраиватся болелам Челябы не стоит, хорошая команда, отличный вратарь, неплохой сезон, в четверки лучших, выбили чемпиона регулярки, не вешать нос, толи ещё будет!!!!
Отличный сезон. Да, может не вышло с Локомотивом, но Локомотив очень хорош и набрал супер уверенность в себе, чего раньше им не хватало.
Кстати, когда стала известна пара Локо-Трактор, тут какой пользователь с ником хел или че-то такое, через каждое сообщение в комментариях писал, что Трактор в одну калитку вынесет Локомотив… Что-то не видно его…