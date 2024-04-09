Плющев о «Тракторе» и 0-4: «Безыдейная игра, тренерской работы не было. Еще одна проблема – судейство, травма Фукале надломила команду»

Теги Локомотив Трактор судьи Владимир Плющев Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Хоккей

Владимир Плющев назвал причины вылета «Трактора» из плей-офф.

Челябинский клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (0-4, 0:3 в четвертом матче). 

– Знаете, в четвертом матче мне было просто жаль болельщиков Челябинска, казалось, что их команда заранее сдалась. Тут даже комментировать нечего – «Трактор» выглядел деморализованным, клуб словно бы хотел сэкономить и больше не ехать в Ярославль. 

Нельзя так уходить на каникулы. Клякса на всем челябинском сезоне!

– В чем причины челябинских 0-4?

– Команда оказалась не готова к серии. Можно сколько угодно сетовать на вялотекущий стиль игры «Локомотива», но у этой команды хотя бы есть свое лицо и своя игровая система.

«Трактор» в полуфинале этим похвастаться не мог. Безыдейная игра, зажглись – погасли, собрались – рассыпались. Не было тренерской работы: лавка – на одной волне, игроки – на другой. Это надломило команду.

Как и еще одна большая челябинская проблема – судейство. 

– О чем речь?

– В первом же матче серии команду, как оказалось, надломила травма вратаря Фукале. Там был явный контакт голкипера с Шалуновым, не важно, умышленный или нет, но это две минуты за атаку на вратаря.

Беда «Трактора» в том, что эмоционально эту судейскую ошибку он не смог отпустить, отсутствие Фукале команду придавило и в игровом плане, и в психологическом.

Кстати, и в третьем матче серии против Челябинска сработали судьи – уже не главные, а лайнсмены. Когда «Локомотив» забивал победный гол, там был явный проброс. Лайнсмен его не заметил, развел руки в стороны – и пошла голевая атака Иванова. Грубая ошибка! По правилам главные судьи ее исправить уже не могли, такие моменты не просматриваются, – сказал заслуженный тренер России и бывший руководитель судейского корпуса КХЛ.

Скандал с травмой вратаря не скрыл проблемы «Трактора» – против «Локомотива» не было шансов

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12 комментариев
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Есть команды зависимые от голкипера, так построена тактика и психология, к примеру наша Сибирь когда точно также дошла до этой стадии за счёт Салака, тога это был финал конференции, потом Салак получил дискву и Сибирь отлетела, она и так бы отлетела)), там была ярко выраженная игра от голкипера, и у трактора точно также и в раздевалке тоже, похожие по духу вратари, Салак тоже был душой в раздевалки и тащил команду психологически тоже.
Ну а на счет штрафа шолунову бред конечно полный, он упал не спецально, какая же это атака, но можно было и дать две, это ничего в плане психологии бы не изменило, зачем вообще вспоминать про какуято ошибку.
В целом расстраиватся болелам Челябы не стоит, хорошая команда, отличный вратарь, неплохой сезон, в четверки лучших, выбили чемпиона регулярки, не вешать нос, толи ещё будет!!!!
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Плющев усиками щекочет носик Ротенберга, какая прелесть)
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Трактор молодцы!
Отличный сезон. Да, может не вышло с Локомотивом, но Локомотив очень хорош и набрал супер уверенность в себе, чего раньше им не хватало.
Кстати, когда стала известна пара Локо-Трактор, тут какой пользователь с ником хел или че-то такое, через каждое сообщение в комментариях писал, что Трактор в одну калитку вынесет Локомотив… Что-то не видно его…
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Все теории ерунда,просто в Тракторе 80 процентов успеха вратарь,его нет и результат ушел.
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Согласен, сказано все по делу.
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Ярославец мой Металлург в финале обыграет Локо. За счет характера.
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Металлург чемпион!!
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силёнок не хватило трактору.....
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Ответ Gigsan
Трактор молодцы! Отличный сезон. Да, может не вышло с Локомотивом, но Локомотив очень хорош и набрал супер уверенность в себе, чего раньше им не хватало. Кстати, когда стала известна пара Локо-Трактор, тут какой пользователь с ником хел или че-то такое, через каждое сообщение в комментариях писал, что Трактор в одну калитку вынесет Локомотив… Что-то не видно его…
Иногда видно его. Периодически такую же дичь строчит, неугомонный какой-то...
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Здесь полностью согласен с Плющевым, все верно подметил.
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если в памяти поискать, то по ходу кубковых баталий у тех или иных клубов возникали проблемы, то клучевой центр травмируеться, то защита, то кипер и плюс другие партнёры с травмами , все в совокупности и приводит к поражению. Нужно было Мыльникова готовить по ходу сезона на подмену Фукале, это сделано не было, вот и результат. Потом ни кто и не вспомнит про Фукале. А вот если бы да кабы(
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Ответ Xell
Ярославец мой Металлург в финале обыграет Локо. За счет характера.
локомотив три года ГТ, металлург один. плюс опыт кубковых игр у Никитина больше. Опыт возьмёт своё
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