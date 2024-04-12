Плющев о СКА: «Все время готовятся на перспективу, а пора бы и результат давать. Лозунги про молодежь не очень читаются. Не нужно отделываться общими фразами для девочек»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Плющев считает, что СКА нужно перестать рассуждать о молодой команде.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв «Автомобилисту» (1-4). 

– Главный тренер СКА [Роман Ротенберг] считает, что у него была молодая команда в Кубке Гагарина. Хотя средний возраст армейских игроков, выходивших на последнюю встречу с «Автомобилистом», – 27 лет и 3 месяца.

– Тут сложно сказать, у каждого свои понятия о возрасте, я тоже считаю себе молодым, а мне за 60 (смеется). Просто можно вспомнить, что мы слышали на протяжении многих лет, пока участвовали на международных соревнованиях: готовимся от Олимпиады к Олимпиаде. При этом шесть подряд проиграли. Видимо, такие же постулаты перетекли и в питерский клуб. В СКА все время готовятся на перспективу, а пора бы и хороший результат давать.

– Давно.

– Учитывая условия, которые созданы и городом, и спонсорами для клуба. Поэтому такие общие лозунги не очень-то уже читаются, мол, команда молодая, ей не хватает опыта, что идет работа на перспективу. Какая перспектива? Вы уже сейчас должны давать результат. Четвертьфинал плей-офф – однозначно не для СКА. Но такие же вопросы можно задать и ЦСКА, и московскому «Динамо», и «Спартаку».

– Пожалуй.

– Когда команда начинает проигрывать в начале чемпионата, то зачастую слышишь, что она под нагрузкой, потом – что работает на перспективу. Это все от лукавого! Нужно готовиться к конкретному турниру, матчу, розыгрышу. А потом озвучивать конкретные причины, почему не удалось достичь. Не отделываться общими фразами для девочек, – сказал заслуженный тренер России. 

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5 комментариев
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Ну Плющеву все равно,он на пенсии и на должности не метит
Поэтому и говорит как есть,по факту
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По СКА нормально прошёлся. Ещё бы главного тренера пожестче приложил.
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Согласно Федеральному закону от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации», к молодёжи относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющие гражданство Российской Федерации.

Так что да, у Ротенберга была молодая команда. Даже не просто молодая, а молодёжная! И у него всегда такая будет
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ну, постоянно про «перспективу» вместо «сейчас» это как раз понятно откуда - у нас и самый главный в стране с самого своего вступления в должность (молодым и энергичным) все обещает и обещает. раздвигая, так сказать, горизонты…
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