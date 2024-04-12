Плющев о СКА: «Все время готовятся на перспективу, а пора бы и результат давать. Лозунги про молодежь не очень читаются. Не нужно отделываться общими фразами для девочек»

Владимир Плющев считает, что СКА нужно перестать рассуждать о молодой команде.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв «Автомобилисту» (1-4).

– Главный тренер СКА [ ] считает, что у него была молодая команда в Кубке Гагарина. Хотя средний возраст армейских игроков, выходивших на последнюю встречу с «Автомобилистом», – 27 лет и 3 месяца.

– Тут сложно сказать, у каждого свои понятия о возрасте, я тоже считаю себе молодым, а мне за 60 (смеется). Просто можно вспомнить, что мы слышали на протяжении многих лет, пока участвовали на международных соревнованиях: готовимся от Олимпиады к Олимпиаде. При этом шесть подряд проиграли. Видимо, такие же постулаты перетекли и в питерский клуб. В СКА все время готовятся на перспективу, а пора бы и хороший результат давать.

– Давно.

– Учитывая условия, которые созданы и городом, и спонсорами для клуба. Поэтому такие общие лозунги не очень-то уже читаются, мол, команда молодая, ей не хватает опыта, что идет работа на перспективу. Какая перспектива? Вы уже сейчас должны давать результат. Четвертьфинал плей-офф – однозначно не для СКА. Но такие же вопросы можно задать и ЦСКА, и московскому «Динамо», и «Спартаку».

– Пожалуй.

– Когда команда начинает проигрывать в начале чемпионата, то зачастую слышишь, что она под нагрузкой, потом – что работает на перспективу. Это все от лукавого! Нужно готовиться к конкретному турниру, матчу, розыгрышу. А потом озвучивать конкретные причины, почему не удалось достичь. Не отделываться общими фразами для девочек, – сказал заслуженный тренер России.