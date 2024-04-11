Владимир Плющев: «Если хотим игрокам запретить уезжать, нужен закон. Но это противоречит положениям Конституции. Раньше не жаловались, что уезжают – было воспроизводство игроков»

Теги Владимир Плющев НХЛ КХЛ Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался про отъезд хоккеистов из России и агентов.

«Агенты же не закручивают в упаковку хоккеистов и не увозят.

Игроки сами принимают решение, тем более не молодой человек, а состоявшийся, по крайней мере совершеннолетний.

Если мы хотим игрокам запретить уезжать, то нужно принять закон. Но это, естественно, будет противоречить основным положениям нашей Конституции.

Уезжают и будут уезжать, потому что нет закона. Но раньше мы не жаловались на то, что уезжают хоккеисты, потому что было воспроизводство игроков.

А сейчас уезжают, воспроизводства нет, у нас образуются дыры.

А дыры не потому, что уезжают, а потому, что мы не воспроизводим игроков», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Конституцию и переписать можно. Видели недавно
+5
-1
+4
Привет, СССР?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий