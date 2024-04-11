Владимир Плющев: «Если хотим игрокам запретить уезжать, нужен закон. Но это противоречит положениям Конституции. Раньше не жаловались, что уезжают – было воспроизводство игроков»

Владимир Плющев высказался про отъезд хоккеистов из России и агентов.

«Агенты же не закручивают в упаковку хоккеистов и не увозят.

Игроки сами принимают решение, тем более не молодой человек, а состоявшийся, по крайней мере совершеннолетний.

Если мы хотим игрокам запретить уезжать, то нужно принять закон. Но это, естественно, будет противоречить основным положениям нашей Конституции.

Уезжают и будут уезжать, потому что нет закона. Но раньше мы не жаловались на то, что уезжают хоккеисты, потому что было воспроизводство игроков.

А сейчас уезжают, воспроизводства нет, у нас образуются дыры.

А дыры не потому, что уезжают, а потому, что мы не воспроизводим игроков», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.