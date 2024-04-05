Актер Ярушин о Гатиятулине: «Он принял «Трактор», когда клуб был в одном месте на букву «ж», и сделал так, что команда завоевывала медали. Говорил ему: «Анвар, не переживай, ты работу найдешь»

Станислав Ярушин высказался о будущем тренера Анвара Гатиятулина.

28 марта « » опубликовал информацию, что клуб достиг договоренности с .

Сегодня стало известно, что новосибирский клуб вернулся к поиску главного тренера команды.

Ранее « » сообщал, что тренер уехал на стажировку в клуб НХЛ, после чего он, скорее всего, возглавит «Ак Барс».

– Мне казалось, болельщики ругали Гатиятулина, и команда («Трактор» – Sports) при Заварухине вздохнула свободно.

– Анвар просто безэмоциональный. Да, он не радовался голам, и скамейка не жила. Но Гатиятулин принял «Трактор», когда он был в одном месте на букву «ж». И сделал так, что команда завоевывала медали. Он выходил в финал конференции, а после неудачного сезона его заклевали.

Я хочу сказать всем нашим специалистам в области хоккея: да, у всех бывают спады, и вечно работать тренером в одной команде нельзя. Нужно было что-то поменять. Но разве Гатиятулин был плохим наставником?

Я с Анваром на связи и желаю ему удачи в других клубах. Буду его всегда поддерживать. Он понимает, что делает. Он всегда развивается. Вот сейчас уехал в «Ванкувер» на стажировку. Поехал посмотреть, как работают в НХЛ.

– Говорят, Гатиятулин скоро возглавит « ».

– А я ему говорил: «Анвар, не переживай, ты работу найдешь». Хоккей – это такая история, что все постоянно меняется. Игроки, тренеры, команды…

Есть человеческий фактор, порядочные люди и нет, в составах что-то не так. Это большой организм, где работает естественный отбор. Это очень сложный механизм, и должно многое совпасть, чтобы был успех.

Борисыч – молодец, сумел ментально перестроить команду, дать эмоций и настроение. Кстати, я в свое время играл против .

У нас были строенные года – 1980, 1981, 1982, и с нашей школой «Сигнал» я выходил играть против него и Димы Калинина. Мы тогда сгорели со счетом 1:7, но эту единственную нашу шайбу я до сих пор вспоминаю.

Калинин реагирует: «Ярушин, ты запарил о том голе говорить. Сколько можно?» – «А потому что ты состоялся, а я – нет!»

Помню, мы вышли «три в один» на защитника Калинина. Я под себя отдал пас, наш центральный перевел налево – и я забрасываю шайбу. Это был чемпионат России зоны «Урал». И там еще Леша Заварухин играл, – сказал актер Ярушин.