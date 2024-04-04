Светлаков не будет продлевать контракт с ЦСКА. Форвард выйдет на рынок свободных агентов (Михаил Зислис)

Теги ЦСКА возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Андрей Светлаков Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий Андрей Светлаков покинет ЦСКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Как стало известно мне, нападающий Андрей Светлаков не будет продлевать контракт с ЦСКА и выйдет на рынок как неограниченно свободный агент.

Интерес к российскому центрфорварду в самом расцвете сил ожидается огромный. Для понимания этого факта не нужно быть гением», – написал Зислис.

Нападающий играет за ЦСКА с сезона-2015/16. Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.

В регулярном чемпионате-2023/24 Светлаков провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф 27-летний нападающий сделал 1 передачу в 5 играх.

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7 комментариев
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По-хорошему, этот состав наелся. С ним уже ничего не будет (что было понятно ещё осенью). Пора строить новую команду. А ребятам всем спасибо большое за чемпионства - и удачи!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Григоренко, Плотников, Светлаков ... Кто следующий ? Что останется от ЦСКА после 1 мая ?
будем верить что следующий есмантович
+2
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+2
Никто из цска в плове себя особо непоказал думаю цена им тоесть кто уйдёт, будет не больно ахти . Под ставили фёдорова и сами себя .
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Начался распад чемпионского состава)
Будет интересно глянуть на новое ЦСКА
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На СТС вернулся?
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Ответ CaSpeR-13
будем верить что следующий есмантович
Мечта !
Но с ним вроде недавно просили контракт ...
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