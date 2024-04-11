Алексей Дементьев высказался о вероятном изменении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

– Считаю, что сейчас необходимо сконцентрировать внимание совсем на других вещах, а не на лимите. С таким лимитом восполнять ресурс будут за счет средних иностранных игроков, вместо того, чтобы развивать своих молодых хоккеистов.

Давать молодым игрокам условия, хорошую зарплату, форму, клюшки – на это надо тратить деньги. Переплатить иностранцам – это самое простое, что можно сделать.

– Не кажется ли вам, что после введения нового лимита будет большой отток молодежи в Северную Америку?

– Думаю, что такой шанс присутствует. Только‑только у нас начали появляться молодые игроки в каждой команде, на них начали обращать внимание, давать им шанс. Посмотрите, сколько молодых играет в Нижнем Новгороде, Череповце, Ярославле, Магнитогорске.

Зачем заменять наши таланты посредственными игроками, у которых нет шанса стать значимыми игроками в мировом хоккее? Больше всего меня это и расстраивает, – сказал агент Алексей Дементьев.