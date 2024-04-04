Дементьев о Кучерове: «Маккиннон – серьезный конкурент, но у Никиты есть запас матчей, он может еще улучшить результативность»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Колорадо Александр Овечкин НХЛ рекорды Алексей Дементьев Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Алексей Дементьев надеется, что Никита Кучеров выиграет гонку бомбардиров в НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).

Никита Кучеров набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате НХЛ и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге. 

– Выдающееся достижение, что наш игрок набрал 130 очков. Есть еще запас матчей, хоть и небольшой, в которых Никита может еще улучшить свою результативность.

Вообще приятно следить за тем, что в Северной Америке говорят о российских игроках, в данном случае о Кучерове и Овечкине, которые покоряют новые вершины и ставят новые рекорды.

– На ваш взгляд, Кучеров выиграет гонку бомбардиров в этом сезоне?

– Не люблю загадывать такие вещи, но я буду очень рад, если Кучеров будет лучшим бомбардиром.

У него очень серьезный конкурент в лице Нэтана Маккиннона. Будем ратовать за то, чтобы данный рубеж покорился нашему соотечественнику, – сказал агент.

У Нэтана Маккиннона на данный момент 127 (47+80) очков в 75 матчах. Он занимает вторую строчку в списке бомбардиров после Кучерова.  

Кучеров улучшил собственное достижение, установленное в сезоне-2018/2019, когда на его счету было 128 (41+87) баллов.

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6 комментариев
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У него 2 конкурента . 2 Мака . И непонятно кто из них главный . Скорее оба .
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Ну а Маг Дэвид как бы вообще ни причем)
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Чушь какую-то несёт. Во-первых, какой запас матчей? Тампа и Колорадо по 7 матчей осталось провести. Во-вторых есть ещё МакД, который то по опаснее будет и у которого как раз запас. Правда не матчей, а матча.
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Коннор имеет матч в запасе и очень сильную статистику в концовках регулярного чемпионата. Я очень сильно топлю за Никиту, но мне кажется что против такого МакД он не устоит. Чрезвычайно стабилен канадец Возможно, ключевое слово кажется… Все равно будем верить в Куча, мы ведь русские, а у нас всегда надежда умирает последней…
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Ну бывает, не заметил Макдэвида. Он же всего лишь агент, ему зачем за хоккеем следить.
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Ответ Tungus85
Чушь какую-то несёт. Во-первых, какой запас матчей? Тампа и Колорадо по 7 матчей осталось провести. Во-вторых есть ещё МакД, который то по опаснее будет и у которого как раз запас. Правда не матчей, а матча.
Это в заголовке. В тексте немного по другому.
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