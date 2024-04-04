Дементьев о Кучерове: «Маккиннон – серьезный конкурент, но у Никиты есть запас матчей, он может еще улучшить результативность»

Алексей Дементьев надеется, что Никита Кучеров выиграет гонку бомбардиров в НХЛ.

Форвард « » сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).

набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге.

– Выдающееся достижение, что наш игрок набрал 130 очков. Есть еще запас матчей, хоть и небольшой, в которых Никита может еще улучшить свою результативность.

Вообще приятно следить за тем, что в Северной Америке говорят о российских игроках, в данном случае о Кучерове и , которые покоряют новые вершины и ставят новые рекорды.

– На ваш взгляд, Кучеров выиграет гонку бомбардиров в этом сезоне?

– Не люблю загадывать такие вещи, но я буду очень рад, если Кучеров будет лучшим бомбардиром.

У него очень серьезный конкурент в лице Нэтана Маккиннона. Будем ратовать за то, чтобы данный рубеж покорился нашему соотечественнику, – сказал агент.

У Нэтана Маккиннона на данный момент 127 (47+80) очков в 75 матчах. Он занимает вторую строчку в списке бомбардиров после Кучерова.

Кучеров улучшил собственное достижение, установленное в сезоне-2018/2019, когда на его счету было 128 (41+87) баллов.