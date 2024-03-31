Алексей Дементьев: «Динамо» не было видно в плей-офф, у них не было сил. Чтобы правильно выстроить работу, иногда надо жертвовать частью регулярного чемпионата»

Алексей Дементьев отметил низкий уровень готовности «Динамо» к Кубку Гагарина.

« » очень сильно провело регулярный чемпионат. Но существуют базовые требования к подготовке работы команды. К сожалению, на момент участия в плей-офф «Динамо» не было видно. У них не было сил.

Чтобы правильно выстроить работу, иногда необходимо жертвовать какой-то частью регулярного чемпионата, чтобы команда пошла вперед.

Тот же « » проиграл пять игр подряд, в плей-офф они выходили якобы в неоптимальной форме. Смотрите, что происходит. Либо случайно, либо грамотно направленно команда находится на пике. Этот момент, который является основным постулатом классической работы советской школы хоккея, на сегодняшний день утрачен», – сказал агент.