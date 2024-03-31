Алексей Дементьев: «Динамо» не было видно в плей-офф, у них не было сил. Чтобы правильно выстроить работу, иногда надо жертвовать частью регулярного чемпионата»

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина Алексей Дементьев Динамо Хоккей

Алексей Дементьев отметил низкий уровень готовности «Динамо» к Кубку Гагарина.

«Динамо» очень сильно провело регулярный чемпионат. Но существуют базовые требования к подготовке работы команды. К сожалению, на момент участия в плей-офф «Динамо» не было видно. У них не было сил.

Чтобы правильно выстроить работу, иногда необходимо жертвовать какой-то частью регулярного чемпионата, чтобы команда пошла вперед.

Тот же «Трактор» проиграл пять игр подряд, в плей-офф они выходили якобы в неоптимальной форме. Смотрите, что происходит. Либо случайно, либо грамотно направленно команда находится на пике. Этот момент, который является основным постулатом классической работы советской школы хоккея, на сегодняшний день утрачен», – сказал агент.

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1 комментарий
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И это тоже факт... ну физрук есть физрук...
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