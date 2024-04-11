Плющев о «Локомотиве»: «Длительный отдых – это не всегда хорошо. Ярославль может потерять тонус»

Теги Локомотив Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев считает, что «Локомотив» может потерять тонус во время паузы.

Клуб из Ярославля обыграл «Трактор» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (4-0) и вышел в финал плей-офф, где сыграет с победителем пары «Автомобилист» – «Металлург» (2-2 в серии).

«Длительный отдых – это не всегда хорошо. Команда выходит из жесткого игрового режима. У соперника «Локомотива» по финалу все равно будут свои дни для восстановления. А вот Ярославль может потерять тонус.

Возможно, в стартовом матче физика будет на стороне «железнодорожников», но не более того.

Так что задача тренеров – это составить нужный план подготовки и сохранить психологический настрой. Так что с одной стороны длительный перерыв – это благо, а с другой стороны – нет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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2 комментария
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Ответ Александр Коваль
Если Локо сольёт, будут писать, что слишком много отдыхали. Если выиграет, что соперник был уставший, сыграл больше матчей. После каждой серии одно и тоже
это как про театр...насколько бы лучше играла Ермолова в театре.если бы днем она стояла у шлифовального станка....фильм берегись автомобиля
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+2
Если Локо сольёт, будут писать, что слишком много отдыхали. Если выиграет, что соперник был уставший, сыграл больше матчей. После каждой серии одно и тоже
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