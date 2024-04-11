Плющев о «Локомотиве»: «Длительный отдых – это не всегда хорошо. Ярославль может потерять тонус»

Владимир Плющев считает, что «Локомотив» может потерять тонус во время паузы.

Клуб из Ярославля обыграл «Трактор» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (4-0) и вышел в финал плей-офф, где сыграет с победителем пары «Автомобилист» – «Металлург» (2-2 в серии).

«Длительный отдых – это не всегда хорошо. Команда выходит из жесткого игрового режима. У соперника « » по финалу все равно будут свои дни для восстановления. А вот Ярославль может потерять тонус.

Возможно, в стартовом матче физика будет на стороне «железнодорожников», но не более того.

Так что задача тренеров – это составить нужный план подготовки и сохранить психологический настрой. Так что с одной стороны длительный перерыв – это благо, а с другой стороны – нет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.