Черкас о 4-0: «У «Локомотива» практически нет слабых мест. А по шансам «Трактора» ударила травма Фукале»

Сергей Черкас прокомментировал исход серии «Локомотив» – «Трактор».

Челябинский клуб со счетом 0-4 проиграл полуфинальную серию Кубка Гагарина команде Игоря Никитина.

В первой игре вратарь «Трактора» Зак Фукале получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым и не играл в трех следующих матчах.

– Травма Фукале очень ударила по шансам «Трактора». Ничего не могу сказать про другого голкипера – Мыльникова, хорошо играл. Но канадец творил в воротах чудеса.

Почувствовав, что его в воротах нет, игроки «Трактора» играли с оглядкой на тылы, их атакующий потенциал оскудел. С Фукале защитники смелее шли вперед, нападающие играли более раскованно.

Тренеры «Трактора», видимо, дали задание строже играть в своей зоне, но у челябинцев не получилось, потому что «Локомотив» играл просто здорово. У них замечательный молодой лидер – Михаил Березкин (Максим – Sports), отличный вратарь – Даниил Исаев.

У ярославской команды практически нет слабых мест: четкая, сбалансированная игра во всех линиях. Очень уверенно ребята играют, каждый знает, что делать.

– Не удивитесь, если именно «Локо», единственная команда из Западной конференции, дошедшая до полуфинала Кубка Гагарина, в итоге заберет трофей?

– Они давно к этому шли, заслуживают. После трагедии, которая произошла с командой 13 лет назад, создавался новый «Локомотив».

Надо отметить работу тренеров, Игоря Никитина. Не все шло гладко у них в предыдущие сезоны, но руководство клуба доверяло штабу, и вот результат: команда – в финале Кубка Гагарина.

Селекция у «Локомотива» приличная: приглашают ребят 12-13 лет, доводят их до мастеров высокого уровня. Этих игроков можно считать воспитанниками ярославского клуба, – сказал заслуженный тренер России Сергей Черкас.