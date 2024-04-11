Черкас о 4-0: «У «Локомотива» практически нет слабых мест. А по шансам «Трактора» ударила травма Фукале»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин Сергей Черкас КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Даниил Исаев Максим Березкин Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Сергей Черкас прокомментировал исход серии «Локомотив» – «Трактор».

Челябинский клуб со счетом 0-4 проиграл полуфинальную серию Кубка Гагарина команде Игоря Никитина.

В первой игре вратарь «Трактора» Зак Фукале получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым и не играл в трех следующих матчах.

– Травма Фукале очень ударила по шансам «Трактора». Ничего не могу сказать про другого голкипера – Мыльникова, хорошо играл. Но канадец творил в воротах чудеса.

Почувствовав, что его в воротах нет, игроки «Трактора» играли с оглядкой на тылы, их атакующий потенциал оскудел. С Фукале защитники смелее шли вперед, нападающие играли более раскованно.

Тренеры «Трактора», видимо, дали задание строже играть в своей зоне, но у челябинцев не получилось, потому что «Локомотив» играл просто здорово. У них замечательный молодой лидер – Михаил Березкин (Максим – Sports), отличный вратарь – Даниил Исаев.

У ярославской команды практически нет слабых мест: четкая, сбалансированная игра во всех линиях. Очень уверенно ребята играют, каждый знает, что делать.

– Не удивитесь, если именно «Локо», единственная команда из Западной конференции, дошедшая до полуфинала Кубка Гагарина, в итоге заберет трофей?

– Они давно к этому шли, заслуживают. После трагедии, которая произошла с командой 13 лет назад, создавался новый «Локомотив».

Надо отметить работу тренеров, Игоря Никитина. Не все шло гладко у них в предыдущие сезоны, но руководство клуба доверяло штабу, и вот результат: команда – в финале Кубка Гагарина.

Селекция у «Локомотива» приличная: приглашают ребят 12-13 лет, доводят их до мастеров высокого уровня. Этих игроков можно считать воспитанниками ярославского клуба, – сказал заслуженный тренер России Сергей Черкас.

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