Сергей Черкас: «Как только СКА выигрывает – сразу «негодяи», «газовые». Так нельзя. Хорошо, вы не любите Ротенберга, но «СКА-1946» при чем тут?»

Сергей Черкас высказался о том, что СКА недоволен работой комментаторов.

Клуб отправил письмо в КХЛ с просьбой обратить внимание на предвзятость к команде.

– Мы смотрим хоккей, очень интересный плей-офф сейчас в Молодежной хоккейной лиге. И когда «СКА-1946» играет против «Белых медведей» в Челябинске, комментатор вдруг начинает некорректно высказываться в адрес петербургской команды, клуба СКА. Указывает, что делать клубу, что не делать, кого куда назначать, не назначать... Ну, куда это годится?

Если игрок армейцев делает какой-то технический элемент, комментатор говорит: «Это случайно получилось». Ну, хорошо, вы не любите Романа Ротенберга, но команда «СКА-1946» при чем тут?

– Одна система – клуб СКА.

– У меня сложилось впечатление, что всех раздражают успехи СКА. Говорят: они кого-то там обобрали, взяли игроков. Послушайте, кто вам мешает брать в команду игроков? «Локомотив» берет, ЦСКА берет, «Ак Барс» берет, все берут, и никто не обращает на это внимания.

Как только СКА что-то выигрывает – сразу шквал негативных эмоций: «негодяи», «газовые»... Так же нельзя.

Ребята, ну хорошо, не нравится вам Роман Борисович, высказывайте свое мнение. Но при чем тут «СКА-Нева», «СКА-1946»? Не должно быть такого отношения к клубу. Я просто переживаю за него, – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.