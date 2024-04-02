Директор «Северстали» про ужесточение лимита: «Почему в хоккее ограничили, а в футболе нет? У них 8 легионеров может выходить. Непонятные подводные камни»

Теги Северсталь ФХР премьер-лига Россия КХЛ лимит на легионеров Адам Лишка Чемпионат.com Николай Канаков Хоккей

Директор «Северстали» поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

– По ходу сезона ходили слухи и появлялись предложения об увеличении лимита на легионеров. На ваш взгляд, стоило бы увеличить его?

–  Ввиду того, что случилось, не так много легионеров. Ну оставьте вы этих пятерых иностранцев – все равно не все команды наберут эти места.

У нас в прошлом или позапрошлом сезоне было три легионера из пяти, и мы играли, не высказывали свою точку зрения.

Есть пять легионеров, у нас их три, и нас все устраивает. Кто может пять иностранцев набрать – ради Бога, набирайте.

Тут политика вот какая: Министерство спорта и Федерация хоккея России приняли такое решение. А почему тогда не применили его по отношению к футболистам? У них сейчас восемь легионеров может на поле выходить. Почему не ограничили тогда? Почему только в хоккее?

Тут вот такие непонятные подводные камни, мне неизвестные. Почему в хоккее ограничили, а в футболе и баскетболе не ограничили?

В прошлом году сократили до трех, в этом предложили: давайте до пяти поднимем? Но ФХР не разрешила.

А теперь говорят, что иностранцы, которые много лет поиграли в России – тот же Адам Лишка, например – потеряют статус легионера, не будут учитываться в лимите.

То есть начинают искать казуистику, чтобы обойти правила, – сказал директор «Северстали» Николай Канаков.

26 комментариев
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А почему в футболе есть фан айди, а в хоккее нет? А, директор Северстали?
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Почему в футбол мячом играют, а в хоккей шайбой? Непонятные подводные камни
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Самое время заговорить о фан-айди на матчах КХЛ)))
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Это ж сколько тогда паспортов Зениту надо будет рисовать. Впору и открывать филиал МФЦ в Рио Де Жанейро
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Ответ alekseyy87
Потому что в хоккее 6 игроков играют, а в футболе 11😆😆
В хоккее играют 21-22 игрока.
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Ответ sd4fmwrvz8
Потому что в футболе паспорта раздают взять зенит ,так там все в порядке двое белых а остальные 9 россияне
И кому Зенит паспорт раздал?
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Ответ FINT\REDONDO
Это ж сколько тогда паспортов Зениту надо будет рисовать. Впору и открывать филиал МФЦ в Рио Де Жанейро
Сколько Зенит нарисовал футбольных паспортов?
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Может потому что в хоккей стран 10 играют и у нас свои хоккеисты сильные есть? А в футбол играют вообще везде, а свои футболисты не очень.
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А ещё я посмотрел российский баскетбол!!! Поверьте, он уже давно не российский!!)
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Ответ Давид Agabekyan
И кому Зенит паспорт раздал?
Про Тчуйсе он промолчит,невыгодная правда.
Клауд только через 2 года перестанет считаться легионером,при соблюдении определенных моментов,а Марио паспорт в другом клубе дали.
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Да, действительно, почему в хакее нет фанайди??? Доколе?
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А ещё в КХЛ не хватает африканцев и южноамериканцев.
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молодец какой. топи остальных, чтобы не чувствовать себя в овне в одиночку
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Такничеснааааа!!!
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А почему в хоккей на льду играют, а в футбол на траве? Сплошная казуистика.
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Чего непонятного ? Везде рулит Газпром . Кто не горлопан и у кого мозги на месте все может сопоставить и додумать.
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Уберите фак айди уберите
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