Директор «Северстали» про ужесточение лимита: «Почему в хоккее ограничили, а в футболе нет? У них 8 легионеров может выходить. Непонятные подводные камни»

Директор «Северстали» поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

– По ходу сезона ходили слухи и появлялись предложения об увеличении лимита на легионеров. На ваш взгляд, стоило бы увеличить его?

– Ввиду того, что случилось, не так много легионеров. Ну оставьте вы этих пятерых иностранцев – все равно не все команды наберут эти места.

У нас в прошлом или позапрошлом сезоне было три легионера из пяти, и мы играли, не высказывали свою точку зрения.

Есть пять легионеров, у нас их три, и нас все устраивает. Кто может пять иностранцев набрать – ради Бога, набирайте.

Тут политика вот какая: Министерство спорта и Федерация хоккея России приняли такое решение. А почему тогда не применили его по отношению к футболистам? У них сейчас восемь легионеров может на поле выходить. Почему не ограничили тогда? Почему только в хоккее?

Тут вот такие непонятные подводные камни, мне неизвестные. Почему в хоккее ограничили, а в футболе и баскетболе не ограничили?

В прошлом году сократили до трех, в этом предложили: давайте до пяти поднимем? Но ФХР не разрешила.

А теперь говорят, что иностранцы, которые много лет поиграли в России – тот же , например – потеряют статус легионера, не будут учитываться в лимите.

То есть начинают искать казуистику, чтобы обойти правила, – сказал директор « » .