Три первых номера драфта сделали хет-трики в один день впервые в истории НХЛ. Отличились Маккиннон, Стэмкос и Слафковски

Нэтан Маккиннон, Стивен Стэмкос и Юрай Слафковски вошли в историю НХЛ.

Все трое сделали хет-трик во вчерашних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Это первый случай в истории НХЛ, когда трое первых номеров драфта забросили по три шайбы в один день.

Маккиннон был выбран «Колорадо» в 2013 году, Стэмкос – «Тампой» в 2008-м, «Монреаль» выбрал Слафковски на драфте в 2022 году.

Ни один из них не менял команду в течение карьеры.