Три первых номера драфта сделали хет-трики в один день впервые в истории НХЛ. Отличились Маккиннон, Стэмкос и Слафковски

Теги Монреаль Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Драфт НХЛ рекорды Стивен Стэмкос Нэтан Маккиннон Юрай Слафковски Хоккей

Нэтан Маккиннон, Стивен Стэмкос и Юрай Слафковски вошли в историю НХЛ.

Все трое сделали хет-трик во вчерашних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Это первый случай в истории НХЛ, когда трое первых номеров драфта забросили по три шайбы в один день.

Маккиннон был выбран «Колорадо» в 2013 году, Стэмкос – «Тампой» в 2008-м, «Монреаль» выбрал Слафковски на драфте в 2022 году.

Ни один из них не менял команду в течение карьеры.

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5 комментариев
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Юрик после неудачного дебютного сезона мощно прогрессирует. Надеюсь когда-нибудь будет игроком калибра Мактрака или Стэмкоса
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Как же умиляет это североамериканское статистическое дрочево)
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и ровно 11 лет (апрель 2013) назад Якупов сделал свой первый и по-моему последний хет-трик в НХЛ
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трое игроков пяти разных команд, в один день , строго до полудня, одновременно покакали впервые за 57 лет и два месяца в истории нхл
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Ответ Сергей Орлов
Как же умиляет это североамериканское статистическое дрочево)
Это «статистическое дрочево» привлекает дополнительный интерес к турниру и игрокам, а следовательно позволяет заработать больше денег. Именно зарабатывание денег главная цель любого профессионального спорта, а не победа в соревнованиях. Победа это одно из средств достижения этой цели.
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