Маккиннон и Стэмкос с 3+1, вратарь «Вашингтона» Линдгрен с 42 сэйвами в игре с «Детройтом» – звезды дня в НХЛ

Нэтан Маккиннон, Стивен Стэмкос и Чарли Линдгрен – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » , отразивший 42 из 43 бросков в матче с «Детройтом» (2:1). За счет этой победы «Кэпиталс» вернулись в зону плей-офф.

Вторая звезда – капитан « » , набравший 4 (3+1) очка в матче с «Коламбусом» (5:2). Игра с 3+ шайбами стала для него 13-й за карьеру (делит 3-е место среди действующих игроков).

Первая звезда – форвард « » Нэтан Маккиннон, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Миннесотой» (5:2). Он впервые в карьере достиг отметки 50 шайб и сократил отставание в гонке бомбардиров.