Маккиннон и Стэмкос с 3+1, вратарь «Вашингтона» Линдгрен с 42 сэйвами в игре с «Детройтом» – звезды дня в НХЛ
Нэтан Маккиннон, Стивен Стэмкос и Чарли Линдгрен – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 42 из 43 бросков в матче с «Детройтом» (2:1). За счет этой победы «Кэпиталс» вернулись в зону плей-офф.
Вторая звезда – капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Коламбусом» (5:2). Игра с 3+ шайбами стала для него 13-й за карьеру (делит 3-е место среди действующих игроков).
Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Миннесотой» (5:2). Он впервые в карьере достиг отметки 50 шайб и сократил отставание в гонке бомбардиров.
Как его насиловал Детройт и собственная защита - он заслужил!
По сути та же тема была 2022, когда в похожей ситуации его вытащили на 100 очков.
Впрочем, смотришь как он улетает по игре в равных составах Брэндану Хэйглу, то сразу карета становится тыквой