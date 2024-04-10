Маккиннон и Стэмкос с 3+1, вратарь «Вашингтона» Линдгрен с 42 сэйвами в игре с «Детройтом» – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Вашингтон Колорадо НХЛ Стивен Стэмкос Нэтан Маккиннон Чарли Линдгрен Хоккей

Нэтан Маккиннон, Стивен Стэмкос и Чарли Линдгрен – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 42 из 43 бросков в матче с «Детройтом» (2:1). За счет этой победы «Кэпиталс» вернулись в зону плей-офф. 

Вторая звезда – капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Коламбусом» (5:2). Игра с 3+ шайбами стала для него 13-й за карьеру (делит 3-е место среди действующих игроков). 

Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Миннесотой» (5:2). Он впервые в карьере достиг отметки 50 шайб и сократил отставание в гонке бомбардиров. 

6 комментариев
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Маккинон, конечно, сегодня феноменальный матч провел! Ценителям хоккея рекомендую посмотреть хотя бы обзор.
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Маккинон как от стоящих убегал сегодня, сам себе два выхода один на один сделал за счет скорости. Монстр!
+6
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По хорошему Линди должен быть первым.
Как его насиловал Детройт и собственная защита - он заслужил!
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Вот опять не пойму, нужен ли Стамер молениям на новом контракте?! Вроде и минуса ловит, а вроде и Кучеровские пасы реализует
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Чарли весь в синяках, наверное.
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Ответ Пинающий Достоинства
Вот опять не пойму, нужен ли Стамер молениям на новом контракте?! Вроде и минуса ловит, а вроде и Кучеровские пасы реализует
Как только Тампа официально вошла в плей-офф, Стэмкос вдруг забил 5 за 2. Голстрик конечно замыливает взгляд, но этот факт хрен пропустишь. Новый всплеск внутри серии берёт силы отсюда.
По сути та же тема была 2022, когда в похожей ситуации его вытащили на 100 очков.
Впрочем, смотришь как он улетает по игре в равных составах Брэндану Хэйглу, то сразу карета становится тыквой
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