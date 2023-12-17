Стивен Стэмкос: «Хоккейный IQ Кучерова зашкаливает. Возможно, у него нет скорости Макдэвида или мощи Маккиннона, но он сочетает в себе все»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Стивен Стэмкос высоко оценил игру Никиты Кучерова.

«У меня давно уже место в первом ряду. Так что в его успехе для меня нет ничего удивительного. Я видел, какую работу он проделывает каждый день летом. Каждый день в течение сезона, чтобы стать лучше.

Все, что он ожидает от себя и от одноклубников, – желание совершенствоваться и становиться еще лучше. Для парня, который лидирует в лиге по очкам, кажется, его все еще недооценивают с точки зрения влияния на игру.

Возможно, у него нет невероятной скорости Макдэвида или мощи Маккиннона. Но он сочетает в себе все. Его видение и хоккейный IQ зашкаливают», – сказал капитан «Тампы».

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6 комментариев
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Лучший российский игрок последних 5 лет точно.
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Ответ vzi
Лучший российский игрок последних 5 лет точно.
А может и не только российский) У Мака нет командных достижений от слова совсем. Во всяком случае Куч единственный, кто играет в догонялки с Маком)
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Стамескин, спасибо за тёплые слова, но с Маками сравнение не в пользу Куча, конечно. Да и с Сидом тоже.
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Ответ Roman Bolshevik
А может и не только российский) У Мака нет командных достижений от слова совсем. Во всяком случае Куч единственный, кто играет в догонялки с Маком)
Так у Мака и команды никогда не было) вместо Хедмана, Макдоны, Сергачева, Василевского, там - Нерс, Деарне и Скиннер, раньше вообще Смит стоял)
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