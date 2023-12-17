Стивен Стэмкос: «Хоккейный IQ Кучерова зашкаливает. Возможно, у него нет скорости Макдэвида или мощи Маккиннона, но он сочетает в себе все»

Стивен Стэмкос высоко оценил игру Никиты Кучерова.

«У меня давно уже место в первом ряду. Так что в его успехе для меня нет ничего удивительного. Я видел, какую работу он проделывает каждый день летом. Каждый день в течение сезона, чтобы стать лучше.

Все, что он ожидает от себя и от одноклубников, – желание совершенствоваться и становиться еще лучше. Для парня, который лидирует в лиге по очкам, кажется, его все еще недооценивают с точки зрения влияния на игру.

Возможно, у него нет невероятной скорости Макдэвида или мощи Маккиннона. Но он сочетает в себе все. Его видение и хоккейный IQ зашкаливают», – сказал капитан «Тампы».