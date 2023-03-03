Макдэвид в звене с Пойнтом, Маккиннон – с Марнером, Моррисси в паре с Макаром. Это состав сборной Канады в этом сезоне по версии эксперта TSN Баттона

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Эксперт TSN Крэйг Баттон представил версию состава сборной Канады в сезоне-2022/23.

Вратари: Картер Харт («Филадельфия»), Тристан Джерри («Питтсбург»), Дарси Кюмпер («Вашингтон»).

Защитники:

Джош Моррисси («Виннипег») – Кэйл Макар («Колорадо»);

Ши Теодор («Вегас») – Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);

Девон Тэйвс («Колорадо») – Алекс Пьетранжело («Вегас»);

Дарнелл Нерс («Эдмонтон») – Дрю Даути («Лос-Анджелес»).

Нападающие:

Зак Хайман («Эдмонтон») – Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – Брэйден Пойнт («Тампа»);

Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег») – Нэтан Маккиннон («Колорадо») – Митч Марнер («Торонто»);

Брэд Маршанд («Бостон») – Сидни Кросби («Питтсбург») – Патрис Бержерон («Бостон»);

Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон») – Марк Шайфли («Виннипег») – Стивен Стэмкос («Тампа»);

Бо Хорват («Айлендерс»), Джон Таварес («Торонто»).

27 комментариев

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За Валенсию с 1999
На бумаге конечно всё это хорошо, но жаль не увидим на льду Канаду в сильнейшее составе. Впрочем, как и остальных
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artem klishin
Ответ Silky Mitts
А зачем комментировать хоккейные новости, если вы даже не знаете имена лучших игроков мира?
да я пошутил, коммон) уже 9 минусов мне пульнули...
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Philatelist79
Кросби вроде ещё не сдал позиции
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kawhi leonard
Очень сомнительно, что в гипотетической олимпийской сборной Канады этого года оказались бы Нерс, Дюбуа и РНХ.
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upuckuH
Ответ NiKKusya
Из 14 нападающих, 9 - центры, выбор у них роскошный на этой позиции.
Так было всегда)
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upuckuH
Я думаю это сильнейший состав , не хуже чем ОИ 2002, а НХЛ лишает их шанса на золотую медаль ОИ и на тройной клуб.
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upuckuH
Ответ цэсемьэр
с вратарями вопрос конечно, а в остальном огонь🔥
Для чего им вратари с таким составом?)
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NiKKusya
Из 14 нападающих, 9 - центры, выбор у них роскошный на этой позиции.
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Silky Mitts
Ответ Febanacci-88
Нерс, Даути Шайфли и Стэмкос в 4 звене? Ну-ну😄😄😄 Вратарская бригада канадцев вызывает слезы Вот норм состав: Кюмпер; Джерри; Биннингтон Слэвин - Хэмилтон, Хайман - МакДэвид - Пойнт; Тейвс - Макар, Стэмкос - МакКиннон - Марнер; Теодор - Пьетранжело, Маршанд - Кросби - Бержерон; Моррисси, Кутюр - Сирелли - Стоун
С такой защитой вратарь не нужен.
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Silky Mitts
Ответ artem klishin
никого не знаю здесь
А зачем комментировать хоккейные новости, если вы даже не знаете имена лучших игроков мира?
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VladosParovoz
Ответ цэсемьэр
с вратарями вопрос конечно, а в остальном огонь🔥
Вратари будут курить с таким полевым составом
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Cube Litening C:68X
Ответ Белый офицер
Нурса никто в сборную не возьмет. На сегодня защита Канады это Девон Тейвс-Макар, Пьетро-Хэмилтон и Моррисси-Даути. Седьмым условный Пулок-Пелек. А по вратарям не стоит переживать. Как показала практика что бы брать кубки достаточно и Кэмпера. Он кстати и ЧМ выигрывал в роли первого номера Канады.
Нёрса могут взять как черного..🧑🏿‍🦱
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Febanacci-88
Ответ Белый офицер
Слэвин американец.
Уухх, мой косяк! Согласен полностью! Тогда Морисси в первую пару, в 7 защитником Даути или Экблад
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Белый офицер
Ответ Дмитрий Якушевич
Ну кстати не выглядит прям вау вау, как два года ранее. Такую Канаду можно было бы обыграть хотя бы гипотетически
Так состав собран не пойми как. Наверное кто больше очков набрал. А так никаких Нурсов и РНХ в сильнейшем виде не было бы.
+5
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Белый офицер
Ответ suharito
Да, но вратари реально печаль...
Канаде с ее составом будет достаточно Кэмпера.
0
0
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Белый офицер
Нурса никто в сборную не возьмет. На сегодня защита Канады это Девон Тейвс-Макар, Пьетро-Хэмилтон и Моррисси-Даути. Седьмым условный Пулок-Пелек. А по вратарям не стоит переживать. Как показала практика что бы брать кубки достаточно и Кэмпера. Он кстати и ЧМ выигрывал в роли первого номера Канады.
+6
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Алекс Я
Ответ artem klishin
Даниила Вовченко
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D-eisler@yandex.ru
Где ТОрнтон?)))) Я понимаю ему 60 лет и борода наверно около 5 метров но как сказала Гимаев: "Да борода у него большая и за ней шайбу он не видит, однако она у него не отбирается почему то" (с) Сергей Гимаев август 2016 студия Матч тв перед матчем Россия Канада до Кубка мира
+7
0
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suharito
Ответ Белый офицер
Слэвин американец.
Да, но вратари реально печаль...
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-1
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Дмитрий Якушевич
Ну кстати не выглядит прям вау вау, как два года ранее. Такую Канаду можно было бы обыграть хотя бы гипотетически
+4
-1
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йозе марино
Ответ Febanacci-88
Нерс, Даути Шайфли и Стэмкос в 4 звене? Ну-ну😄😄😄 Вратарская бригада канадцев вызывает слезы Вот норм состав: Кюмпер; Джерри; Биннингтон Слэвин - Хэмилтон, Хайман - МакДэвид - Пойнт; Тейвс - Макар, Стэмкос - МакКиннон - Марнер; Теодор - Пьетранжело, Маршанд - Кросби - Бержерон; Моррисси, Кутюр - Сирелли - Стоун
маршанд кросби бержерон - классика)
+4
0
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Белый офицер
Ответ Febanacci-88
Нерс, Даути Шайфли и Стэмкос в 4 звене? Ну-ну😄😄😄 Вратарская бригада канадцев вызывает слезы Вот норм состав: Кюмпер; Джерри; Биннингтон Слэвин - Хэмилтон, Хайман - МакДэвид - Пойнт; Тейвс - Макар, Стэмкос - МакКиннон - Марнер; Теодор - Пьетранжело, Маршанд - Кросби - Бержерон; Моррисси, Кутюр - Сирелли - Стоун
Слэвин американец.
+8
-1
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Febanacci-88
Нерс, Даути

Шайфли и Стэмкос в 4 звене?

Ну-ну😄😄😄

Вратарская бригада канадцев вызывает слезы

Вот норм состав:

Кюмпер; Джерри; Биннингтон

Слэвин - Хэмилтон, Хайман - МакДэвид - Пойнт;
Тейвс - Макар, Стэмкос - МакКиннон - Марнер;
Теодор - Пьетранжело, Маршанд - Кросби - Бержерон;
Моррисси, Кутюр - Сирелли - Стоун
+2
-3
-1
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цэсемьэр
с вратарями вопрос конечно, а в остальном огонь🔥
+6
-1
+5
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artem klishin
Ответ Павел Бердышев
А кого Вы из хоккеистов знаете тогда?
Даниила Вовченко
+9
-2
+7
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