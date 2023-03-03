Макдэвид в звене с Пойнтом, Маккиннон – с Марнером, Моррисси в паре с Макаром. Это состав сборной Канады в этом сезоне по версии эксперта TSN Баттона
Эксперт TSN Крэйг Баттон представил версию состава сборной Канады в сезоне-2022/23.
Вратари: Картер Харт («Филадельфия»), Тристан Джерри («Питтсбург»), Дарси Кюмпер («Вашингтон»).
Защитники:
Джош Моррисси («Виннипег») – Кэйл Макар («Колорадо»);
Ши Теодор («Вегас») – Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);
Девон Тэйвс («Колорадо») – Алекс Пьетранжело («Вегас»);
Дарнелл Нерс («Эдмонтон») – Дрю Даути («Лос-Анджелес»).
Нападающие:
Зак Хайман («Эдмонтон») – Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – Брэйден Пойнт («Тампа»);
Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег») – Нэтан Маккиннон («Колорадо») – Митч Марнер («Торонто»);
Брэд Маршанд («Бостон») – Сидни Кросби («Питтсбург») – Патрис Бержерон («Бостон»);
Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон») – Марк Шайфли («Виннипег») – Стивен Стэмкос («Тампа»);
Бо Хорват («Айлендерс»), Джон Таварес («Торонто»).
Шайфли и Стэмкос в 4 звене?
Ну-ну😄😄😄
Вратарская бригада канадцев вызывает слезы
Вот норм состав:
Кюмпер; Джерри; Биннингтон
Слэвин - Хэмилтон, Хайман - МакДэвид - Пойнт;
Тейвс - Макар, Стэмкос - МакКиннон - Марнер;
Теодор - Пьетранжело, Маршанд - Кросби - Бержерон;
Моррисси, Кутюр - Сирелли - Стоун