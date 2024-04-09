Быков о лимите: «Конкуренция дает возможность роста, но важно не перебарщивать. Необходимо работать над повышением качества тренировок среди молодежи»

Вячеслав Быков оценил возможность возвращения прежнего лимита на легионеров в КХЛ.

В сезоне-2023/24 клубы Фонбет Чемпионата КХЛ могут заявлять на матч только трех легионеров. Ранее действовал лимит в пять иностранцев.

Появилась информация о том, что в КХЛ вернут лимит в пять легионеров в следующем сезоне.

«Хотелось бы услышать и узнать доводы руководителей лиги в связи с такими переменами.

Конкуренция всегда дает возможность роста, но важно не перебарщивать с наличием иностранных игроков.

На мой взгляд, необходимо работать над повышением качества тренировочного процесса среди молодежи и ее роста, чтобы они могли стать конкурентноспособными», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.