Быков о СКА: «Поражения закаляют характер. Невозможно посадить зерна в землю сегодня, а завтра уже собирать урожай – нужно время и терпение»

Вячеслав Быков поделился мнением о перспективах СКА .

Команда Романа Ротенберга проиграла «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что тренерский штаб СКА начал подготовку к новому сезону.

«Оценку работы главного тренера и его штаба должны делать только руководители СКА.

Так как вектор развития клуба был взят на омоложение команды и полную реконструкцию, то это может влиять на сиюминутный результат и достижения. Это осознанное решение руководителей клуба.

Необходимый опыт набирается не только от побед, поражения закаляют характер команды. Без второго не бывает первого.

Важно целенаправленно работать, проводить аналитическую работу по совершенствованию игры команды, не шарахаясь из стороны в сторону, но планомерно работать и стремиться как совершенствовать свою игру, так и усиливать трансферную политику клуба.

Невозможно посадить зерна в землю сегодня, а завтра уже собирать урожай. На все нужно время, терпение, аналитическая и повседневная работа над самосовершенствованием своих действий», – сказал бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков.