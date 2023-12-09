Капитан и второй бомбардир «Коламбуса» Дженнер пропустит 6 недель из-за перелома челюсти

Теги травмы Коламбус НХЛ Бун Дженнер Хоккей

Бун Дженнер пропустит шесть недель из-за травмы.

Капитан «Коламбуса» получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

«Блю Джекетс» сообщили, что у Буна Дженнера перелом челюсти, из-за чего он пропустит шесть недель.

Канадец набрал 18 (13+5) очков за результативность в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне при среднем игровом времени 19:18.

Дженнер находится на втором месте в списке лучших бомбардиров «Коламбуса», уступая Заку Веренски, у которого 20 баллов.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если никого не вызовут, скорее всего Лайне возвращается, поскольку и Силлинджер и Рословик LTIR.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий