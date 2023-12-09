Капитан и второй бомбардир «Коламбуса» Дженнер пропустит 6 недель из-за перелома челюсти

Бун Дженнер пропустит шесть недель из-за травмы.

Капитан «Коламбуса» получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

«Блю Джекетс» сообщили, что у перелом челюсти, из-за чего он пропустит шесть недель.

Канадец набрал 18 (13+5) очков за результативность в 29 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне при среднем игровом времени 19:18.

Дженнер находится на втором месте в списке лучших бомбардиров « », уступая Заку Веренски, у которого 20 баллов.