Капитан и второй бомбардир «Коламбуса» Дженнер пропустит 6 недель из-за перелома челюсти
Бун Дженнер пропустит шесть недель из-за травмы.
Капитан «Коламбуса» получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».
«Блю Джекетс» сообщили, что у Буна Дженнера перелом челюсти, из-за чего он пропустит шесть недель.
Канадец набрал 18 (13+5) очков за результативность в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне при среднем игровом времени 19:18.
Дженнер находится на втором месте в списке лучших бомбардиров «Коламбуса», уступая Заку Веренски, у которого 20 баллов.