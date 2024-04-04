У капитана «Коламбуса» Дженнера умер новорожденный сын. Сроки возвращения в команду не сообщаются

Теги происшествия Коламбус НХЛ Бун Дженнер Хоккей

У Буна Дженнера из «Коламбуса» умер новорожденный младенец.

В прошедшее воскресенье в семье хоккеиста родился мертвый ребенок, говорится в заявлении клуба.

В среду Дженнеры заявили, что не могут подобрать слов от ни с чем не сравнимой боли после смерти своего сына Доусона.

«Как бы ни было разбито наше сердце, мы невероятно благодарны за то, что стали его родителями, и с нетерпением ждем дня, когда сможем снова обнять его на небесах.

Мы благодарны и чувствуем себя благословенными за любовь и поддержку со стороны нашей семьи и друзей.

Признательны всем, кто уважает нашу частную жизнь, пока мы переживаем это чрезвычайно трудное время», – написали капитан «Коламбуса» Бун Дженнер и его жена Мэгги.

Игрок пропустил матч против «Колорадо», состоявшийся в ночь с понедельника на вторник. Сроки возвращения 30-летнего форварда в состав не называются.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трагедия для мужика, конечно. Сил Буну и его семье!
+4
0
+4
🙏
0
0
0
Просто горе…🙏🕊
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий