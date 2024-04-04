У капитана «Коламбуса» Дженнера умер новорожденный сын. Сроки возвращения в команду не сообщаются

У Буна Дженнера из «Коламбуса» умер новорожденный младенец.

В прошедшее воскресенье в семье хоккеиста родился мертвый ребенок, говорится в заявлении клуба.

В среду Дженнеры заявили, что не могут подобрать слов от ни с чем не сравнимой боли после смерти своего сына Доусона.

«Как бы ни было разбито наше сердце, мы невероятно благодарны за то, что стали его родителями, и с нетерпением ждем дня, когда сможем снова обнять его на небесах.

Мы благодарны и чувствуем себя благословенными за любовь и поддержку со стороны нашей семьи и друзей.

Признательны всем, кто уважает нашу частную жизнь, пока мы переживаем это чрезвычайно трудное время», – написали капитан «Коламбуса» Бун Дженнер и его жена Мэгги.

Игрок пропустил матч против «Колорадо», состоявшийся в ночь с понедельника на вторник. Сроки возвращения 30-летнего форварда в состав не называются.