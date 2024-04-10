«Нэшвилл» вернулся в плей-офф в 1-м сезоне при Троце и Брюнетте

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Барри Троц Эндрю Брюнетт НХЛ Хоккей

«Нэшвилл» вернулся в плей-офф в 1-м сезоне при Барри Троце и Эндрю Брюнетте.

«Предаторс» обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, набрав 1 очко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:4 ОТ). 

Клуб из Теннесси вернулся в плей-офф после пропуска в прошлом году. До этого команда попадала в кубковые матчи на протяжении 8 сезонов подряд. 

Этот сезон стал первым для Барри Троца в роли генерального менеджера и Эндрю Брюнетта в роли главного тренера. 

«Нэшвилл» набрал 95 очков в 79 играх и занимает 1-е место wild card на Западе. 

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5 комментариев
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Заявочка на Джек Адамс Брюнету)
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Ответ Дима Миронов
Конкуренция слишком большая
Если Вашик в плоф выйдет, то единственный конкурент тамошний лысый будет. Что у лысого, что у брюнета заслуги схожие будут: клуб с полуахловским ростером в кубок затащить
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Сильный сезон. Неожиданный результат
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Барри конечно Крут!!!
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