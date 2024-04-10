«Нэшвилл» вернулся в плей-офф в 1-м сезоне при Троце и Брюнетте

«Нэшвилл» вернулся в плей-офф в 1-м сезоне при Барри Троце и Эндрю Брюнетте.

«Предаторс» обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, набрав 1 очко в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:4 ОТ).

Клуб из Теннесси вернулся в плей-офф после пропуска в прошлом году. До этого команда попадала в кубковые матчи на протяжении 8 сезонов подряд.

Этот сезон стал первым для в роли генерального менеджера и в роли главного тренера.

« » набрал 95 очков в 79 играх и занимает 1-е место wild card на Западе.