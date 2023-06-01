Брюнетт о назначении в «Нэшвилл»: «Жду с нетерпением, чтобы продолжить наследие и культуру Троца»

Эндрю Брюнетт высказался о своем назначении главным тренером «Нэшвилла».

«Я очень рад вернуться в « » и стать частью «Предаторс». Такое ощущение, что позади целый цикл карьеры начиная с момента, когда 25 лет назад я впервые надел джерси «Нэшвилла», и заканчивая возвращением к незавершенному делу.

Здорово видеть, как выросли город и количество болельщиков с тех пор, как я играл здесь. Жду с нетерпением, чтобы продолжить на скамейке то наследие и ту культуру, что (Троц – бывший главный тренер «Предаторс», а ныне генеральный менеджер клуба – прим. Sports.ru) положил начало в дебютном сезоне[-1998/99]», – сказал .