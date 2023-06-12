Троц о «Нэшвилле»: «Брюнетт обладает атакующим мышлением в игре. Мне нравится модель топ-9 в нападении»
Барри Троц аргументировал сменой стиля назначением Эндрю Брюнетта главным тренером «Нэшвилла».
«Одна из причин, почему мы назначили Брюнетта на пост главного тренера, состоит в том, что он обладает немного более атакующим мышлением в игре.
Мы пытаемся изменить мышление «Нэшвилла» или, по крайней мере, восприятие того, как мы играем.
Я по-прежнему верю в оборону, но я также верю в баланс, поэтому мы драфтуем больше качественных нападающих.
Мне нравится модель топ-9 в нападении, которая может навредить сопернику», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.
1 комментарий