Троц о «Нэшвилле»: «Брюнетт обладает атакующим мышлением в игре. Мне нравится модель топ-9 в нападении»

Барри Троц аргументировал сменой стиля назначением Эндрю Брюнетта главным тренером «Нэшвилла».

«Одна из причин, почему мы назначили на пост главного тренера, состоит в том, что он обладает немного более атакующим мышлением в игре.

Мы пытаемся изменить мышление «Нэшвилла» или, по крайней мере, восприятие того, как мы играем.

Я по-прежнему верю в оборону, но я также верю в баланс, поэтому мы драфтуем больше качественных нападающих.

Мне нравится модель топ-9 в нападении, которая может навредить сопернику», – сказал генеральный менеджер « » .