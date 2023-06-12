Троц о «Нэшвилле»: «Брюнетт обладает атакующим мышлением в игре. Мне нравится модель топ-9 в нападении»

Теги Нэшвилл Барри Троц Эндрю Брюнетт НХЛ Хоккей

Барри Троц аргументировал сменой стиля назначением Эндрю Брюнетта главным тренером «Нэшвилла».

«Одна из причин, почему мы назначили Брюнетта на пост главного тренера, состоит в том, что он обладает немного более атакующим мышлением в игре.

Мы пытаемся изменить мышление «Нэшвилла» или, по крайней мере, восприятие того, как мы играем.

Я по-прежнему верю в оборону, но я также верю в баланс, поэтому мы драфтуем больше качественных нападающих.

Мне нравится модель топ-9 в нападении, которая может навредить сопернику», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хей-Хо, а ну пошли!
Брунет, чертофски хорош, махнул бы его на Беднара не задумываясь .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий