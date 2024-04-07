Троц о «Нешвилле»: «Мы начали с 5-10-0, но у нас в команде отличные профессионалы. Вряд ли кто-то думал, что мы окажемся там, где мы сейчас»

Барри Троц высказался о «Нешвилле».

« » победил «Нешвилл» (2:0) в матче регулярного чемпионата . Команда занимает 8-е место в Западной конференции.

«Я думаю, что мы немного перестраиваемся. Я сказал болельщикам, что это могут быть трудные несколько лет, а может быть, мы окажемся хороши.

Мы начали с 5-10-0, так что казалось, что все идет не так, как хотелось, но в то же время у нас в команде отличные профессионалы. У нас есть несколько хороших игроков, и некоторые игроки выросли.

Тренер Эндрю [ ] проделал исключительную работу. Есть несколько отличных тренеров. Вряд ли кто-то думал, что мы окажемся там, где мы сейчас, и это заслуга Эндрю, персонала и группы игроков, которые верят в то, что делают», – сказал генеральный менеджер «Предаторс» .