Овечкин против «Детройта»: 30-й гол в сезоне, победная шайба, 3-я звезда матча
Александр Овечкин признан третьей звездой матча чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:1).
Капитан «Вашингтона» забросил победную шайбу в этой игре, набрав 63-е (30+33) очко в текущем сезоне. Всего он провел 75 матчей.
Сегодня за 15:11 (1:57 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».
Овечкин забил 852-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 42 шайбы
За эту 30ку переживал словно за свой личный рекорд, больно уж тяжело давались голы Ови в первой половине сезона
после нового года - выдаёт красоту за красотой, дубль за дублем. как итог - 30 дежурных голов, которые для Сани просто стандарт.
💪💪💪 просто красава!