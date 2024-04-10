Овечкин против «Детройта»: 30-й гол в сезоне, победная шайба, 3-я звезда матча

признан третьей звездой матча чемпионата с «Детройтом» (2:1).

Капитан « » забросил победную шайбу в этой игре, набрав 63-е (30+33) очко в текущем сезоне. Всего он провел 75 матчей.

Сегодня за 15:11 (1:57 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».

Овечкин забил 852-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 42 шайбы