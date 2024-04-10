Овечкин против «Детройта»: 30-й гол в сезоне, победная шайба, 3-я звезда матча

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин признан третьей звездой матча чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:1).

Капитан «Вашингтона» забросил победную шайбу в этой игре, набрав 63-е (30+33) очко в текущем сезоне. Всего он провел 75 матчей.

Сегодня за 15:11 (1:57 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».

Овечкин забил 852-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 42 шайбы

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11 комментариев
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Свою 10ую шайбу в сезоне Овечкин забил в своей 45 ой игре сезона 7 ого февраля, след 20 голов положил за 30 игр.
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Очередной рекорд НХЛ! Саня Легенда!
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В каком же ауте будет хомячковая биомасса когда Саня побьёт Рекорд🇷🇺
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Отличное настроение!!! 30 шайб и 18 сезонов, Майк без обид! Надеюсь в этом сезоне ещё нас порадует и станет как минимум вторым за Халлом!🔥
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Очередной сокрушительный удар по дилетантам отрицающим величие Овечкина
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Овечкин, Рекорды, Рекорды, Рекорды!
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Есть 30+
За эту 30ку переживал словно за свой личный рекорд, больно уж тяжело давались голы Ови в первой половине сезона
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Всём такого же продуктивного дня, как у Александра! 😎
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Лучший!
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к новому году его уже списывали как старика, 9 голов вроде было.
после нового года - выдаёт красоту за красотой, дубль за дублем. как итог - 30 дежурных голов, которые для Сани просто стандарт.
💪💪💪 просто красава!
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