Ротенберг вызвал Карпухина в «Россию 25»: «Он провел отличный сезон с «Трактором». С нетерпением ждем Илью в сборной»

Теги Трактор Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Роман Ротенберг товарищеские матчи Илья Карпухин сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что защитник Илья Карпухин вошел в состав «России 25».

«Спешу сообщить, что к нашей сборной в «Лига Ставок Большом туре» присоединится защитник Илья Карпухин.

Он провел отличный сезон с «Трактором», играл за сборную в предыдущей майской суперсерии, помог нашей команде выиграть Кубок Первого канала.

С нетерпением ждем Илью в расположении «России 25», – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

25-летний защитник «Трактора» Илья Карпухин провел 66 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ и набрал 20 (6+14) очков. В 14 матчах плей-офф игрок заработал 4 (1+3) балла. 

«Лига Ставок Большой тур сборной» пройдет со 2 по 11 мая. В рамках турнира сборной «России 25» предстоит сыграть против сборной Казахстана 2 мая в Астане. А также провести 4 матча против сборной Беларуси – 4 мая в Астане, 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске. 

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7 комментариев
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Ротенберг вызвал Карпухина в ска
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Главтренер Ска просматривает и отбирает в свой клуб на новый сезон игроков ,а иначе для чего приглашены в Эту сборную на четыре игры почти 60 игроков !
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Смотрины для СКА.
И все молчат.
В прошлом году Федотовы у Торпедо уже съездили
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Кто то может вообще ему в чем ОТКАЗАТЬ хоть раз?
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Пригласил на просмотр для потенциального усиления СКА ?
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Ответ newyork13
Кто то может вообще ему в чем ОТКАЗАТЬ хоть раз?
Спартаковские не приехали в сборную, после матча звёзд если не ошибаюсь.
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Это же каламбурный канал на YT - "Россия 25"
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