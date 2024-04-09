Ротенберг вызвал Карпухина в «Россию 25»: «Он провел отличный сезон с «Трактором». С нетерпением ждем Илью в сборной»

Роман Ротенберг сообщил, что защитник Илья Карпухин вошел в состав «России 25».

«Спешу сообщить, что к нашей сборной в «Лига Ставок Большом туре» присоединится защитник .

Он провел отличный сезон с « », играл за сборную в предыдущей майской суперсерии, помог нашей команде выиграть Кубок Первого канала.

С нетерпением ждем Илью в расположении «России 25», – написал главный тренер СКА и «России 25» .

25-летний защитник «Трактора» Илья Карпухин провел 66 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата и набрал 20 (6+14) очков. В 14 матчах плей-офф игрок заработал 4 (1+3) балла.

«Лига Ставок Большой тур сборной» пройдет со 2 по 11 мая. В рамках турнира сборной «России 25» предстоит сыграть против сборной 2 мая в Астане. А также провести 4 матча против сборной Беларуси – 4 мая в Астане, 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске.