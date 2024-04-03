Мичков, Серебряков, Никишин, Атанасов и Толчинский – в расширенном составе сборной России на турне в мае, игры – с Беларусью и Казахстаном

Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной России на Большой тур.

Вратари: , , , Евгений Волохин, Егор Заврагин.

Защитники: , Иван Выдренков, , Владимир Грудинин, Михаил Гуляев, Даниил Журавлев, Артем Земченок, Никита Камалов, Артемий Князев, Богдан Конюшков, Арсений Коромыслов, Никита Лямкин, Николай Макаров, Александр Никишин, Даниил Пыленков, Никита Седов, Владислав Семин, Максим Федотов, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов.

Нападающие: Виталий Абрамов, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Василий Атанасов, Захар Бардаков, Владислав Барулин, Дмитрий Бучельников, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Сергей Гончарук, Арсений Грицюк, Максим Джиошвили, Никита Дыняк, Валентин Зыков, Никита Коростелев, Матвей Мичков, Прохор Полтапов, Николай Поляков, Дмитрий Рашевский, Илья Сафонов, Максим Соркин, Егор Степанов, Сергей Толчинский, Артур Тянулин, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев.

Команда соберется 22 апреля на базе в Новогорске для подготовки. 23 и 23 апреля планируется прохождение игроками углубленного медицинского осмотра и обследований.

Подготовка команды в Новогорске продлится до 29 апреля. 30 апреля сборная отправится в Астану.

Команда проведет 5 матчей с 2 по 11 мая:

Турнир в Казахстане

2 мая – Россия – Казахстан (Астана)

4 мая – Россия – Беларусь (Астана)

Турне

6 мая – Россия – Беларусь (Омск)

9 мая – Россия – Беларусь (Тула)

11 мая – Россия – Беларусь (Минск).