Мичков, Серебряков, Никишин, Атанасов и Толчинский – в расширенном составе сборной России на турне в мае, игры – с Беларусью и Казахстаном

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Артем Земченок Сергей Толчинский Никита Серебряков Валентин Зыков Никита Лямкин Никита Коростелев Дамир Шарипзянов Никита Камалов Михаил Воробьев Виталий Абрамов Марат Хайруллин Максим Джиошвили Артур Тянулин Данила Галенюк Владислав Семин Даниил Журавлев Максим Соркин Семен Чистяков Никита Седов Арсений Грицюк Илья Сафонов Даниил Пыленков Захар Бардаков Александр Никишин Сергей Гончарук Егор Степанов 2000 Никита Дыняк Андрей Чивилев Василий Глотов Матвей Мичков Sports.ru – Казахстан Владислав Барулин Арсений Коромыслов Николай Поляков Данил Аймурзин Артемий Князев Максим Федотов Дмитрий Рашевский Прохор Полтапов Николай Макаров Егор Брютов Владимир Грудинин Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Руслан Абросимов Артемий Плешков Богдан Конюшков Василий Атанасов Михаил Гуляев Иван Выдренков Хоккей

Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной России на Большой тур.

ВратариНикита СеребряковСергей ИвановАртемий Плешков, Евгений Волохин, Егор Заврагин.

ЗащитникиЕгор Брютов, Иван Выдренков, Данила Галенюк, Владимир Грудинин, Михаил Гуляев, Даниил Журавлев, Артем Земченок, Никита Камалов, Артемий Князев, Богдан Конюшков, Арсений Коромыслов, Никита Лямкин, Николай Макаров, Александр Никишин, Даниил Пыленков, Никита Седов, Владислав Семин, Максим Федотов, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов.

Нападающие: Виталий Абрамов, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Василий Атанасов, Захар Бардаков, Владислав Барулин, Дмитрий Бучельников, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Сергей Гончарук, Арсений Грицюк, Максим Джиошвили, Никита Дыняк, Валентин Зыков, Никита Коростелев, Матвей Мичков, Прохор Полтапов, Николай Поляков, Дмитрий Рашевский, Илья Сафонов, Максим Соркин, Егор Степанов, Сергей Толчинский, Артур Тянулин, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев.

Команда соберется 22 апреля на базе в Новогорске для подготовки. 23 и 23 апреля планируется прохождение игроками углубленного медицинского осмотра и обследований.

Подготовка команды в Новогорске продлится до 29 апреля. 30 апреля сборная отправится в Астану.

Команда проведет 5 матчей с 2 по 11 мая:

Турнир в Казахстане

2 мая – Россия – Казахстан (Астана)

4 мая – Россия – Беларусь (Астана)

Турне

6 мая – Россия – Беларусь (Омск)

9 мая – Россия – Беларусь (Тула)

11 мая – Россия – Беларусь (Минск).

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24 комментария
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Гастроли "Звезды Ротенберга"
+21
-1
+20
Большой тур по России 🤣
+18
-2
+16
Ответ мик джагер
почему меня не взяли ?
Научитесь в ноты попадать😅
+12
0
+12
Просмотр игроков для СКА
+11
0
+11
Ответ Заборостроитель
Гастроли "Звезды Ротенберга"
На повышение пошёл, после удачного плей-офф. Теперь Россия, без 25. Страна, отплатила за доставленное удовольствие.
+7
0
+7
Ответ Melnikov1968
А почему не указаны клубы за которые выступают игроки? Странно немного.
за ска. все. со следующего сезона))
+6
0
+6
Бессмысленные, никому не нужные игры.
+6
0
+6
А причём здесь Ротенберг,это ведь не сб.России-25.Хотя папа наверное купил уже и пост гл.тренера сб.России.Затем вопросы задаём про хоккей почему так всё происходит.ФХР наверное совсем не руководит.Третьяк номинально президент ФХР.
+5
0
+5
Ответ Заборостроитель
Гастроли "Звезды Ротенберга"
Плющенко и Авербух напряглись)
+4
0
+4
Федотовы уже съездили на такие смотрины )
+3
0
+3
Турне четырёх трамплинов?
+3
0
+3
Ответ Заборостроитель
Научитесь в ноты попадать😅
хаахах
+3
0
+3
Что здесь делает Казахстан? Я рассчитывал посмотреть пятнадцать матчей с Беларусью!!!
+2
0
+2
Ответ мик джагер
почему меня не взяли ?
ты старый))
+2
0
+2
Ответ unbelievable
Просмотр игроков для СКА
Абсолютно в точку. Некоторые из списка будут в Ска.
+2
0
+2
почему меня не взяли ?
+3
-1
+2
гастроль для кузьмичей))
+1
0
+1
А почему не указаны клубы за которые выступают игроки? Странно немного.
+1
0
+1
Целых 10 дней на подготовку к товарищеским играм?)
Канадцы для подготовки к ЧМ и Олимпиаде используют меньше времени
+1
0
+1
Будущий состав СКА?
+1
0
+1
Бардаков?!🤣🤣🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ Shaiba Bash
Целых 10 дней на подготовку к товарищеским играм?) Канадцы для подготовки к ЧМ и Олимпиаде используют меньше времени
И в те пару дней в основном выпивают)
+1
0
+1
А кто тренер-то настоящей сборной? Ротен или Жамнов все же? Если первый, то писать надо Россия-25 и не вводить в заблуждение.
0
0
0
1. Наконец-то посильная работа Ротенбергу.
2. Ни одного игрока Спартака, как и в прошлый раз в декабре.
Это значит, что руководство Спартака полностью послало Ротенберга и Ска, и не отправляют туда никого. Что очередной раз подчеркивает то, что Спартак никакого отношения к Ска не имеет и взгляды руководства полностью разошлись.
+1
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