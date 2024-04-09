Михаил Мальцев рассказал о трудностях при адаптации в КХЛ после АХЛ.

– Вы всю карьеру здорово играете на вбрасываниях. Но в Северной Америке и сам процесс вбрасывания существенно отличается. Долго адаптировались?

– В КХЛ есть определенные правила, а в Северной Америке их нет. Там главное – реакция. Мне это более привычно. Зачем устанавливать какие-то правила? Вбрасывание – это битва двух человек. Просто брось шайбу, а мы разберемся.

А тут слишком много правил – людей меняют на точке, коньки нужно правильно поставить. Я привык, но потребовалось время. Матчей 10-15 ушло на адаптацию. После этого начал выигрывать стабильно больше 50%. В плей-офф уже все хорошо было.

– Я обратил внимание, что игрокам, которые возвращаются из АХЛ, тяжело сразу адаптироваться в КХЛ. Например, у Толчинского и Голдобина первые сезоны вообще не получились, только потом они раскрылись и стали звездами в России. Как вы пережили процесс адаптации?

– Тяжело. Как я уже сказал, матчей 10-15 мне потребовалось. Помню, что после первой игры в шоке был – стадион в Нижнем Новгороде всю игру орал. Я привык, что в Северной Америке в перерывах кричат, а как начинаем играть – тишина. В таких условиях я спокоен, сконцентрирован на хоккее.

А тут стадион орет всю игру, еще « » постоянно в пас играет, я бегаю туда-сюда, все крутится.

Я привык, что в АХЛ вертикальный хоккей – вбросил и побежал. А в « » меня еще поставили в первую пятерку к Голдобину и Порядину. Я пытался что-то там делать, но не особо получалось. Но потом начал привыкать, сейчас уже сам перестал вбрасывать шайбу, играю в пас.

– То есть в хоккей на уровне идей проще? Играешь быстро, используешь простые готовые решения.

– Да, там такой действенный хоккей. Там тоже можно в пас играть в зоне атаки. Первые два звена в любой команде хорошие. Но если надо вбросить шайбу, ты вбрасываешь и бежишь. Там даже есть статистика, что если ты входишь в зону через вброс, то в 80% случаев забираешь шайбу и продолжаешь атаку. Поэтому в АХЛ быстрый хоккей.

Среднюю зону через пас никто не проходит, никто не разворачивается. У тренеров есть правило – назад мы не двигаемся, играем только вперед. Хоккей в таких условиях быстрее, но и энергозатратнее. Сложновато в него играть, – сказал нападающий «Спартака» .