Михаил Мальцев: «Период в «Спартаке» напомнил мне «Колорадо», который выигрывал Кубок Стэнли. Им было не важно, сколько им забьют, могли 0:4 превратить в 7:4»
Михаил Мальцев сравнил «Спартак» с «Колорадо».
– В вашей карьере было много разных тренеров. Что вам дал период под руководством Алексея Жамнова? Вы впервые оказались в команде, где все поставлено на контроль шайбы, игру через пас?
– Я был в «Колорадо». Период в «Спартаке» напомнил мне ту команду, которая выигрывала Кубок Стэнли. Они забивали по шесть-семь голов за игру. Им было не важно, сколько им забьют. Они могли 0:4 превратить в 7:4.
Вот здесь то же самое, только в «Колорадо» игроки поисполнительнее и пожестче. Защитники вперед бегут, некоторые набирают по очку за игру.
Мне нравится такая свобода. Конечно, хотелось бы в обороне построже играть. Но когда много забиваешь, к защите вопросов нет, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.
И не сбитый летчик, но и на голову сильнее местных не был, а учитывая возраст - 26 лет, то зацепиться за НХЛ шансов не много.
Тут же будет хорошим универсалом для 2-3 звена.