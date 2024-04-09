Михаил Мальцев: «Период в «Спартаке» напомнил мне «Колорадо», который выигрывал Кубок Стэнли. Им было не важно, сколько им забьют, могли 0:4 превратить в 7:4»

Теги Спартак Кубок Стэнли Колорадо Алексей Жамнов НХЛ КХЛ Матч ТВ Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев сравнил «Спартак» с «Колорадо».

– В вашей карьере было много разных тренеров. Что вам дал период под руководством Алексея Жамнова? Вы впервые оказались в команде, где все поставлено на контроль шайбы, игру через пас?

– Я был в «Колорадо». Период в «Спартаке» напомнил мне ту команду, которая выигрывала Кубок Стэнли. Они забивали по шесть-семь голов за игру. Им было не важно, сколько им забьют. Они могли 0:4 превратить в 7:4.

Вот здесь то же самое, только в «Колорадо» игроки поисполнительнее и пожестче. Защитники вперед бегут, некоторые набирают по очку за игру.

Мне нравится такая свобода. Конечно, хотелось бы в обороне построже играть. Но когда много забиваешь, к защите вопросов нет, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.

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3 комментария
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Ответ Александр Устинов
Кто следил за его игрой скажите как он в этом сезоне? Сбитый ли он лётчик или просто недооцененный игрок?
Что-то среднее.
И не сбитый летчик, но и на голову сильнее местных не был, а учитывая возраст - 26 лет, то зацепиться за НХЛ шансов не много.
Тут же будет хорошим универсалом для 2-3 звена.
+3
0
+3
Кто следил за его игрой скажите как он в этом сезоне? Сбитый ли он лётчик или просто недооцененный игрок?
+1
0
+1
Ответ Caniball
Что-то среднее. И не сбитый летчик, но и на голову сильнее местных не был, а учитывая возраст - 26 лет, то зацепиться за НХЛ шансов не много. Тут же будет хорошим универсалом для 2-3 звена.
То есть трюк и подвиг Ничушкина не про него. Понял. Спасибо
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