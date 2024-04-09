Робинсон о 0-4 от «Локомотива»: «Проигрывать – это отстой. Соперник – сильная команда, которая хорошо обороняется. Мы недостаточно много усилий прилагали, чтобы вскрыть их защиту»

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Бадди Робинсон высказался после поражения в серии с «Локомотивом» (0-4).

Ярославцы обыграли «Трактор» (3:0) в четвертом матче полуфинала плей-офф.

«Вопрос, почему мы не смогли взломать оборону «Локомотива», можно отнести ко всей серии. Соперник – очень сильная команда, которая хорошо обороняется, и мы недостаточно много усилий прилагали, чтобы вскрыть эту защиту. Игроки «Локомотива» блокировали много бросков и грамотно работали с шайбой.

Чего не хватило в серии? Очевидно, что голов. Мы не забросили достаточно шайб, чтобы выигрывать матчи. Некоторые матчи были очень плотными, но получилось так, как получилось.

Проигрывать – это, конечно, отстой. Желаем «Локомотиву» удачи. Мой первый плей-офф КХЛ? У меня остались позитивные впечатления, это было отличное время.

У «Трактора» невероятные болельщики, которые придавали нам энергию. Мы провели хорошие серии против сильных соперников, дошли до полуфинала, поэтому я горжусь своей командой. Конечно, мы хотели бы достичь большего, но «Локомотив» был лучше в этой серии», – сказал нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.

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3 комментария
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Сказал абсолютную правду. Определяющим и решающим фактором стало противостояние обороны Локо с нападением Трактора, выигранное ярославцами в одну калитку. А вовсе не потеря Фукале, как некоторые преподносят.
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Адекватный
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Ответ viktorpavlov70
Сказал абсолютную правду. Определяющим и решающим фактором стало противостояние обороны Локо с нападением Трактора, выигранное ярославцами в одну калитку. А вовсе не потеря Фукале, как некоторые преподносят.
Определяющим был состав.который был собран под другого тренера.под его видение игры.Похоже.Заварухину просто не хватило игроков для усиления игры,типа Чибисова,рослых,мобильных,забивных.Это было видно по регулярке..не зря же он начал перетряхивать сочетания пятерок.Ну и опыт Никитина сказался в выстраивании команды.тут не поспоришь
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