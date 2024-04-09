Робинсон о 0-4 от «Локомотива»: «Проигрывать – это отстой. Соперник – сильная команда, которая хорошо обороняется. Мы недостаточно много усилий прилагали, чтобы вскрыть их защиту»

Бадди Робинсон высказался после поражения в серии с «Локомотивом» (0-4).

Ярославцы обыграли «Трактор» (3:0) в четвертом матче полуфинала плей-офф.

«Вопрос, почему мы не смогли взломать оборону «Локомотива», можно отнести ко всей серии. Соперник – очень сильная команда, которая хорошо обороняется, и мы недостаточно много усилий прилагали, чтобы вскрыть эту защиту. Игроки «Локомотива» блокировали много бросков и грамотно работали с шайбой.

Чего не хватило в серии? Очевидно, что голов. Мы не забросили достаточно шайб, чтобы выигрывать матчи. Некоторые матчи были очень плотными, но получилось так, как получилось.

Проигрывать – это, конечно, отстой. Желаем «Локомотиву» удачи. Мой первый плей-офф ? У меня остались позитивные впечатления, это было отличное время.

У «Трактора» невероятные болельщики, которые придавали нам энергию. Мы провели хорошие серии против сильных соперников, дошли до полуфинала, поэтому я горжусь своей командой. Конечно, мы хотели бы достичь большего, но «Локомотив» был лучше в этой серии», – сказал нападающий «Трактора» .

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