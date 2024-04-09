Федор Канарейкин: «Локомотив» катком проехал по серии с «Трактором». Команда солидно смотрится, дисциплина на уровне. Они не оставили никаких шансов»

Федор Канарейкин высказался о победе «Локомотива» в серии с «Трактором» (4-0).

«Локомотив» катком проехал по этой серии. Команда солидно смотрится в плей-офф, молодежь добавила, дисциплина на уровне. Они не оставили никаких шансов.

У Никитина хоккей нацелен на результат. Все потом забывается, а результат остается. Болельщику нужна только победа. Как она добыта – это уже другой вопрос. В решающих стадиях команда работает правильно, они выглядят очень достойно.

Сейчас «Локомотив» – однозначный фаворит. Он таким и был, никто его не сбрасывал со счетов перед плей-офф. Вторая путевка в финал достанется « ». Будет интересно посмотреть на это противостояние», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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