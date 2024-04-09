Вайсфельд о «Тракторе»: «Первые две серии играли с азартом, а с «Локомотивом» были глаза потухшие. Удивило, что 0-4 проиграли, я думал, хотя бы одну игру зацепят»
Леонид Вайсфельд высказался о выступлении «Трактора» в плей-офф-2024.
Клуб проиграл «Локомотиву» (0-4) в серии полуфинала Кубка Гагарина.
«Очень хороший плей-офф получился у «Трактора». Немного странно выглядят результаты: с одной стороны, удивляет 4-0 в серии с «Динамо», а с другой – не меньше удивило, что они 0-4 Ярославлю проиграли, я думал, хотя бы одну игру зацепят.
В любом случае, конечно, в плей-офф сыграли хорошо, даже, наверное, выше своих возможностей. Про амбиции на следующий сезон могу сказать так: если будет платежная ведомость в 900 млн, если все хорошо сложится, то теоретически может, но практически им очень тяжело будет показать более серьезные результаты.
Вот в этом плей-офф все так складывалось хорошо до полуфинала, пока Фукале травму не получил. Много факторов влияет на результат, возможно, и 12-дневная пауза сказалась. Они играли с азартом первые две серии, а с «Локомотивом» были глаза потухшие.
Когда команда играет на такой стадии спланировать ничего нельзя: здесь надо, чтобы все сложилось в твою пользу», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
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