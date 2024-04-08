Никитин о том, как удалось нейтрализовать атаки «Трактора»: «Сыграли самоотверженно, было очень много заблокированных бросков. Это важная часть хоккея»
Игорь Никитин высказался после победы в серии плей‑офф с «Трактором» (4-0).
«Локомотив» обыграл челябинскую команду (3:0) в четвертой игре серии и вышел в финал Кубка Гагарина-2024.
– За счет чего удалось нейтрализовать атаки соперника в этой серии?
– Ребята сыграли самоотверженно, было очень много заблокированных бросков. Это важная часть хоккея.
– Не проиграли ни одного матча. У тренерского штаба появилась дополнительная пища для размышлений?
– Она всегда есть. Я не скажу, что мы какую‑то выдающуюся игру провели. Забили вовремя. Но это хоккей, это же не роботы какие‑то. Главное, как реагировать на ошибки.
– Быстро закончилась серия. Не боитесь, что команда растеряет игровой тонус? Продумываете ли, как этот тонус сохранить?
– Мы еще не думали об этом, потому что готовились к следующей игре. Сейчас подумаем и решим, как это сделать.
Надо в финале играть, чего бояться? Нужно концентрироваться, подготовка должна быть, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.