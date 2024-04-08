Никитин о том, как удалось нейтрализовать атаки «Трактора»: «Сыграли самоотверженно, было очень много заблокированных бросков. Это важная часть хоккея»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин высказался после победы в серии плей‑офф с «Трактором» (4-0).

«Локомотив» обыграл челябинскую команду (3:0) в четвертой игре серии и вышел в финал Кубка Гагарина-2024.

– За счет чего удалось нейтрализовать атаки соперника в этой серии?

– Ребята сыграли самоотверженно, было очень много заблокированных бросков. Это важная часть хоккея.

– Не проиграли ни одного матча. У тренерского штаба появилась дополнительная пища для размышлений?

– Она всегда есть. Я не скажу, что мы какую‑то выдающуюся игру провели. Забили вовремя. Но это хоккей, это же не роботы какие‑то. Главное, как реагировать на ошибки.

– Быстро закончилась серия. Не боитесь, что команда растеряет игровой тонус? Продумываете ли, как этот тонус сохранить?

– Мы еще не думали об этом, потому что готовились к следующей игре. Сейчас подумаем и решим, как это сделать.

Надо в финале играть, чего бояться? Нужно концентрироваться, подготовка должна быть, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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1 комментарий
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Победы Главный тренер вашему тренерскому штабу и игрокам Локомотива в финале ! Там также желаю играть в свою игру и как можно меньше удалений ! Успеха !
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