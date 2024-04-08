Алексей Морозов: «Поздравляю «Локомотив» с первым за 15 лет выходом в финал Кубка Гагарина. Отрадно, что клуб смог добиться этого результата с огромным числом воспитанников»

Теги Локомотив Алексей Морозов Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Алексей Морозов поздравил «Локомотив» с выходом в финал Кубка Гагарина.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (4-0, 3:0 в четвертой игре) и вышла в финал плей-офф.

«Поздравляю «Локомотив» с первым за 15 лет выходом в финал Кубка Гагарина и завоеванием первого Кубка победителей Западной конференции.

Ярославцы многое пережили за это время, но руководство и тренерский штаб планомерно работали над развитием клубной системы и точечным усилением команды.

Вдвойне отрадно, что «Локомотив» смог добиться этого результата с огромным числом своих воспитанников, которые в 2009 году только пошли в школу и только начали заниматься хоккеем. Ярославль, до встречи в финале!» – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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15 комментариев
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Ветераны СКА возмущены, что президент КХЛ не вспомнил про воспитанников СКА.
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14 человек из 22х воспитанники нашей школы. Йозе Марино плачь.
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Этот плей-офф просто счастье какое-то , ни ска, ни ЦСКА не будет в финале. Трактор и авто яркий пример правильности перехлестного плей-офф. Надо оставлять его…
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Это очень важно, насчет молодых игроков. Только сегодня перед матчем вспоминал Локомотив начала 2000х годов, там тоже было достаточно молодежи. Насколько же этот Локо похож на тот самый легендарный Локо Вуйтека!
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Морозов вспомнил свой гол в 7 матче финале)
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Правильные и приятные слова сказал Алексей Морозов в адрес Локомотива !
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Ответ Дима Миронов
Морозов вспомнил свой гол в 7 матче финале)
Петля времени замкнулась, Локо вернулся
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Ответ Артем Зырянов
Ветераны СКА возмущены, что президент КХЛ не вспомнил про воспитанников СКА.
Бэтмену в страшном сне снится как ему пишут ветераны Аризоны. Морозову конечно не позавидуешь...
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Ответ Олег Беляков
Привезенные в 11-12 летнем возрасте в интернат Локомотив Ярославль. А так да с ПОБЕДОЙ. Молодцы
Да, и такие есть. Не спорю. Но их же нашли и довели до команды мастеров.
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Локомотив всегда заслуживал. Но не руководство
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Ответ Слава Каплунов
Этот плей-офф просто счастье какое-то , ни ска, ни ЦСКА не будет в финале. Трактор и авто яркий пример правильности перехлестного плей-офф. Надо оставлять его…
Трактор мэтра Белоусова с сопливым Кузнецовым играли в поздних раундах плей-офф без перекрестного формата. Это оптимальный вариант для этого чемпионата, но не оправдание для клубов-лузеров
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Ответ Ярославец75
14 человек из 22х воспитанники нашей школы. Йозе Марино плачь.
Привезенные в 11-12 летнем возрасте в интернат Локомотив Ярославль. А так да с ПОБЕДОЙ. Молодцы
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Ответ Олег Беляков
Привезенные в 11-12 летнем возрасте в интернат Локомотив Ярославль. А так да с ПОБЕДОЙ. Молодцы
Так в этом и есть смысл селекционной работы и подготовки - находить десятилетних пацанов и делать из них игроков. Почему-то даже Мичкова в этом возрасте СКА не забрал...
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Ответ Dan Boyle
Это очень важно, насчет молодых игроков. Только сегодня перед матчем вспоминал Локомотив начала 2000х годов, там тоже было достаточно молодежи. Насколько же этот Локо похож на тот самый легендарный Локо Вуйтека!
Да, есть такое ощущение. Тоже невольно провелись параллели с Вуйтековской машиной.
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Ответ srs
Локомотив всегда заслуживал. Но не руководство
А анти-хоккейное уг вроде никитинской на таком этапе ПО это приговор для Кахаэль, сборных и вообще хоккея
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