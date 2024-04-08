Алексей Морозов: «Поздравляю «Локомотив» с первым за 15 лет выходом в финал Кубка Гагарина. Отрадно, что клуб смог добиться этого результата с огромным числом воспитанников»

Алексей Морозов поздравил «Локомотив» с выходом в финал Кубка Гагарина.

Команда тренера обыграла «Трактор» (4-0, 3:0 в четвертой игре) и вышла в финал плей-офф.

«Поздравляю « » с первым за 15 лет выходом в финал Кубка Гагарина и завоеванием первого Кубка победителей Западной конференции.

Ярославцы многое пережили за это время, но руководство и тренерский штаб планомерно работали над развитием клубной системы и точечным усилением команды.

Вдвойне отрадно, что «Локомотив» смог добиться этого результата с огромным числом своих воспитанников, которые в 2009 году только пошли в школу и только начали заниматься хоккеем. Ярославль, до встречи в финале!» – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.