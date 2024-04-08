«Нефтехимик» может выкупить защитника «Автомобилиста» Леонтьева. Он играл за нижнекамцев в аренде в сезоне-2022/23 («СЭ»)

«Нефтехимик» может выкупить из «Автомобилиста» Владислава Леонтьева.

23-летний защитник выступал за нижнекамскую команду на правах аренды в сезоне-2022/23.

В регулярном чемпионате он провел 65 матчей и набрал 12 (3+9) очков. Права на игрока принадлежат «Автомобилисту».

В этом сезоне Леонтьев сыграл 21 матч за «Автомобилист» и 24 игры за его фарм-клуб «Горняк-УГМК».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Нефтехимик» заинтересован в выкупе игрока у команды из Екатеринбурга.

Срок контракта хоккеиста с клубом истекает 30 апреля 2024 года.