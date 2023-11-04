Леонтьев про 1:2 с «Автомобилистом»: «Ожесточенный бой соседей по таблице. «Нефтехимику» для победы не хватило сдержанности и реализации»

Теги Нефтехимик Автомобилист КХЛ Владислав Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев считает, что «Нефтехимик» мог обыграть «Автомобилист» (1:2).

«Мы соседи по турнирной таблице, был ожесточенный бой. Соперники имели преимущество в начале матча, в третьем периоде мы могли склонить чашу весов в нашу пользу.

Два удаления помогли соперникам победить, а так примерно равная игра была в целом. Для победы нам не хватило сдержанности и реализации», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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1 комментарий

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Михаил Барвинский
не по очкам, не по месту в таблице, не какие вы не соседи, не до игры, не после проигрыша!
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