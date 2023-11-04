Леонтьев про 1:2 с «Автомобилистом»: «Ожесточенный бой соседей по таблице. «Нефтехимику» для победы не хватило сдержанности и реализации»

Олег Леонтьев считает, что «Нефтехимик» мог обыграть «Автомобилист» (1:2).

«Мы соседи по турнирной таблице, был ожесточенный бой. Соперники имели преимущество в начале матча, в третьем периоде мы могли склонить чашу весов в нашу пользу.

Два удаления помогли соперникам победить, а так примерно равная игра была в целом. Для победы нам не хватило сдержанности и реализации», – сказал главный тренер « ».