Леонтьев про 1:2 с «Автомобилистом»: «Ожесточенный бой соседей по таблице. «Нефтехимику» для победы не хватило сдержанности и реализации»
Олег Леонтьев считает, что «Нефтехимик» мог обыграть «Автомобилист» (1:2).
«Мы соседи по турнирной таблице, был ожесточенный бой. Соперники имели преимущество в начале матча, в третьем периоде мы могли склонить чашу весов в нашу пользу.
Два удаления помогли соперникам победить, а так примерно равная игра была в целом. Для победы нам не хватило сдержанности и реализации», – сказал главный тренер «Нефтехимика».
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