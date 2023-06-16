Мишарин завершил карьеру игрока и вошел в штаб фарм-клуба «Автомобилиста» в ВХЛ
Георгий Мишарин завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб клуба ВХЛ «Горняк-УГМК».
38-летний Мишарин будет отвечать за работу с защитниками клуба. Он является воспитанником екатеринбургского хоккея.
В прошлом сезоне он провел за «Торпедо» 42 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился 3 передачами при полезности «+2». В июне клуб объявил об уходе защитника.
Всего в КХЛ на счету Мишарина 744 матча и 122 (25+97) очка при показателе полезности «+38». Он играл за «Торпедо», «Автомобилист», «Сибирь», ЦСКА и «Металлург».
В сезоне-2023/24 главным тренером «Горняка-УГМК» останется Алексей Алексеев. Специалист по работе с вратарями Рустэм Ганеев также продолжит работу в команде. Тренером по работе с атакующими игроками назначен Борис Тимофеев.
Тренерский штаб покинули Юрий Панов и Владислав Отмахов.
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