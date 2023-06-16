Мишарин завершил карьеру игрока и вошел в штаб фарм-клуба «Автомобилиста» в ВХЛ

Теги Металлург Мг Сибирь ЦСКА Автомобилист Торпедо Георгий Мишарин Юрий Панов КХЛ Владислав Отмахов Горняк Алексей Алексеев ВХЛ Хоккей

Георгий Мишарин завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб клуба ВХЛ «Горняк-УГМК».

38-летний Мишарин будет отвечать за работу с защитниками клуба. Он является воспитанником екатеринбургского хоккея.

В прошлом сезоне он провел за «Торпедо» 42 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился 3 передачами при полезности «+2». В июне клуб объявил об уходе защитника.

Всего в КХЛ на счету Мишарина 744 матча и 122 (25+97) очка при показателе полезности «+38». Он играл за «Торпедо», «Автомобилист», «Сибирь», ЦСКА и «Металлург».

В сезоне-2023/24 главным тренером «Горняка-УГМК» останется Алексей Алексеев. Специалист по работе с вратарями Рустэм Ганеев также продолжит работу в команде. Тренером по работе с атакующими игроками назначен Борис Тимофеев. 

Тренерский штаб покинули Юрий Панов и Владислав Отмахов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий