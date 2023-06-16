Мишарин завершил карьеру игрока и вошел в штаб фарм-клуба «Автомобилиста» в ВХЛ

Георгий Мишарин завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб клуба ВХЛ «Горняк-УГМК».

38-летний Мишарин будет отвечать за работу с защитниками клуба. Он является воспитанником екатеринбургского хоккея.

В прошлом сезоне он провел за « » 42 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился 3 передачами при полезности «+2». В июне клуб объявил об уходе защитника.

Всего в КХЛ на счету 744 матча и 122 (25+97) очка при показателе полезности «+38». Он играл за «Торпедо», « », «Сибирь», и « ».

В сезоне-2023/24 главным тренером «Горняка-УГМК» останется Алексей Алексеев. Специалист по работе с вратарями Рустэм Ганеев также продолжит работу в команде. Тренером по работе с атакующими игроками назначен Борис Тимофеев.

Тренерский штаб покинули Юрий Панов и Владислав Отмахов.