Голышев о суевериях в плей-офф: «Трусы постирал после 2-го раунда. Все еще в них хожу, но они уже чистые. На игру светлые нельзя надевать, в черных надо ходить»

Анатолий Голышев рассказал о том, какие трусы нужно носить в плей-офф.

Клуб из Екатеринбурга уступает « » (1-2) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

– сказал: «Если « » и магнитогорцев пройдет, это будет вообще нонсенс». Скорости у вас ниже, а состав у «Магнитки» молодой, и все бегут.

– Алексей - кубковый боец, хороший мужчина. Трижды был чемпионом мира. Лично я вырос на его матчах, как и многие другие игроки. Но значит, будем удивлять Терещенко, если он считает нашу игру в плей‑офф «нонсенсом».

– Чем эта серия отличается от игр против «Ак Барса» и СКА?

– Так сказать трудно. Но вспоминая слова нашего капитана , «первый раунд – самый тяжелый». Так и есть. Сейчас у нас уже нет никакого мандража. Играем уже по накатанной. Идем день за днем.

Единственное, что мешает – много в голове всяких суеверий. Мы ведь стараемся делать то же самое, что и в те дни, когда в плей‑офф побеждаем. И от этого просто плывет башка.

– Может, это мешает?

– Да, в самом деле. Я уже стараюсь делать все по‑другому. Вот теперь трусы постирал после второго раунда. Все еще в них хожу. Но они уже чистые.

– Какой главный секрет успеха в плей‑офф?

– В том, что светлые трусы нельзя на игру надевать. В черных надо ходить, – объяснил форвард «Автомобилиста».